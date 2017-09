Champions League Bayern gewinnt, Grund zu jubeln gibt es nicht

Das Ergebnis stimmte, die Leistung nicht: Der FC Bayern hat zum Start der Gruppenphase der Champions League gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht 3:0 (1:0) gewonnen. Die Tore erzielten der nach seinem SPIEGEL-Interview in der Kritik stehende Robert Lewandowski (12. Minute), Thiago (65.) und Joshua Kimmich (90.). Trainer Carlo Ancelotti wird trotzdem nicht zufrieden sein, in 80-minütiger Überzahl wäre die Chance für einen Befreiungsschlag möglich gewesen - diese Chance nutzten die Münchner nicht. Im Parallelspiel der Gruppe B gewann Paris Saint-Germain 5:0 bei Celtic Glasgow, Bayern tritt am zweiten Spieltag dann in Paris an.

Dabei begann die erste Halbzeit für die Gastgeber wie gewünscht. Nach einer Notbremse von Sven Kums an Lewandowski gab es Elfmeter, den der Pole sicher verwandelte. Zudem sah der Belgier die Rote Karte, allerdings beging er das Foul kurz vor der Strafraumgrenze und wenn es in der Champions League den Videobeweis gäbe, hätte es nur Freistoß geben dürfen. So aber spielten die Bayern 80 Minuten in Überzahl - ein Kantersieg schien die logische Konsequenz.

Doch bei der im Vergleich zur Niederlage gegen Hoffenheim auf fünf Positionen veränderten Bayern-Mannschaft - unter anderem saßen Mats Hummels und Thomas Müller auf der Ersatzbank - fehlte in der Folge der Zug zum Tor. Noch bedenklicher war nur der Platz, den Anderlecht in Unterzahl zum Umschaltspiel vorfand. In der 41. Minute hätte Mittelfeldspieler Nicolae Stanciu den Ausgleich erzielen müssen, stand nach gutem Rückpass von Leander Dendoncker aber nicht richtig zum Ball.

Was ein Weckruf für die Bayern hätte sein müssen, fand zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Fortsetzung. Erneut wirkte die Abwehr der Münchner unsortiert, Alexandru Chipciu traf aus kurzer Distanz den Pfosten (49.). Nach einer Stunde schwanden bei den Gästen dann die Kräfte und so wurde die Dominanz der Bayern dann doch größer. Vor allem wenn es über außen ging, war RSC nun anfällig, so bereitete Joshua Kimmich auch den Treffer von Thiago vor. Kurz darauf wurde ein Kopfballtor von Niklas Süle wegen angeblichen Foulspiels zu Unrecht aberkannt (68.). Das dritte Tor fiel trotzdem noch, in der Schlussminute traf Kimmich aus kurzer Distanz.

FC Bayern München - RSC Anderlecht 3:0 (1:0)

1:0 Lewandowski (12./Foulelfmeter)

2:0 Thiago (65.)

3:0 Kimmich (90.)

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Martínez (77. Boateng), Süle, Rafinha - Tolisso, Rodríguez (85. Coman), Thiago - Robben, Lewandowski, Ribéry (78. Müller).

Anderlecht: Sels - Chipciu, Spajic, Kums, Deschacht, Najar (26. Appiah) - Stanciu (58. Onyekuru), Dendoncker, Trebel, Hanni - Teodroczyk (84. Harbaoui).

Schiedsrichter: Tagliavento (Italien)

Gelbe Karten: Ribéry, Tolisso - Trebel, Stanciu

Rote Karte: Kums (11.)

Zuschauer: 70.000