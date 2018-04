Trotz eines Rückstands hat der FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla 2:1 (1:1) gewonnen. Pablo Sarabia (32. Minute) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Jesus Navas lenkte wenig später eine Flanke von Franck Ribéry ins eigene Tor (37.). In der zweiten Hälfte sorgte Thiago für die Entscheidung (68.), doch auch er durfte sich für die Mithilfe der Andalusier bedanken.

Bayern bemühte sich um viel Ballbesitz, Sevilla ließ das meist zu. Doch wenn die Gastgeber den Druck erhöhten, wurde es gefährlich. Nach zwanzig Minuten setzte Sarabia den Ball noch völlig freistehend neben das Tor der Bayern, wenig später machte er es besser. Nach einer Flanke erwischte der Flügelspieler dem überforderten Juan Bernat und traf zur Führung (32.). Bayern wurde offensiver, nachdem James Rodríguez für den verletzten Arturo Vidal in die Partie kam. Das Ergebnis war der Ausgleich durch eine von Navas ins eigene Tor gelenkte Ribéry-Flanke (37.).

Bayern startete nach dem Wiederanpfiff ruhig in die Partie, zog dann jedoch das Tempo an. Nach zwanzig Minuten der zweiten Hälfte konnte Sevillas Keeper David Soria noch gegen Javi Martinez retten, kurz darauf köpfte Thiago Escudero an, der den Ball ins eigene Tor abfälschte (68.). Sven Ulreich konnte eine Chance von Sandro Ramirez parieren (81.), Lewandowski schlenzte zwei Minuten später am langen Pfosten vorbei.

Es blieb bei der guten Ausgangsposition für den FC Bayern, der am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) den Einzug ins Halbfinale perfekt machen kann.

FC Sevilla - FC Bayern München 1:2 (1:1)

1:0 Sarabia (32.)

1:1 Navas (37., Eigentor)

1:2 Thiago (68.)

Sevilla: Soria - Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Pizarro - Sarabia, Vazquez, Correa (78. Sandro Ramirez) - Ben Yedder (80. Muriel)

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat (46. Rafinha) - Martinez - Thiago, Vidal (36. James) - T. Müller, Ribery (79. Robben) - Lewandowski

Schiedsrichter: Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Correa, Pizarro / Bernat, Ribéry

Zuschauer: 42.000