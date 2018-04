Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Halbfinale der Champions League 1:2 (1:1) gegen Real Madrid verloren. Joshua Kimmich (28. Minute) brachte die Bayern in Führung. Marcelo (44.) und Marco Asensio (57.) erzielten die wichtigen Auswärtstore für die Gäste.

"Wir haben gewonnen. Ich weiß nicht, ob verdient, aber wir haben gewonnen", sagte Reals Trainer Zinédine Zidane nach dem Spiel und fasste damit den Spielverlauf ziemlich gut zusammen.

Am Abend zuvor hatte der FC Liverpool in einem spektakulären Spiel an der Anfield Road 5:2 (2:0) gegen die AS Rom gewonnen. Nicht weniger als ein großes Fußballfest wurde auch von München und Madrid erwartet, die bereits zum zwölften Mal in der K.-o.-Phase der Champions League aufeinandertrafen.

Tatsächlich hatte Robert Lewandowski schon nach 20 Sekunden erstaunlich viel Platz auf der linken Seite, erreichte aber den ebenfalls völlig freistehenden Thomas Müller mit seiner Flanke nicht. Bitter für die Bayern: Nach nicht einmal acht Minuten musste Arjen Robben verletzt ausgewechselt werden. Zehn Minuten vor der Pause erwischte es auch Jérôme Boateng.

Erstaunlich einfach ausgekontert

Nachdem es in den Anfangsminuten beiden Mannschaften gelang, die Gegner von der Gefahrenzone fernzuhalten, war es Cristiano Ronaldo, der nach 20 Minuten erstmals links im Fünfer der Hausherren auftauchte, aber von Boateng am Abspiel gehindert wurde. Der erste Torschuss der Königlichen kam von Dani Carvajal (23.), landete aber in den Armen von Sven Ulreich.

Kurz darauf ließ sich Real nach einem schnellen Abschlag erstaunlich einfach auskontern: James spielte einen Steilpass zum durchgestarteten Kimmich, der vom rechten Strafraumeck den Ball über Keylor Navas hinweg ins Tor schoss (28.). Sekunden später verstolperte Franck Ribéry die Möglichkeit zum 2:0, kurz darauf schoss Hummels einen verlängerten Eckball knapp über die Latte.

Mitten in diese Drangphase der Bayern hinein gab Marcelo den Spielverderber, traf kurz vor der Pause aus 17 Metern flach ins lange Eck (43.). Ein doppelt wichtiger Treffer, weil er auswärts fiel und in einer Phase, in der Real die Kontrolle zu verlieren schien.

Nach Wiederanpfiff waren es zunächst die Hausherren, die durch Ribéry und Müller die Chance hatten, erneut in Führung zu gehen. Aber es waren auch wieder die Gäste, die der Sturmphase den Drang nahmen: Nach einem Fehlpass von Rafinha und Doppelpass von Marco Asensio und Vázquez überwand der eingewechselte Asensio Bayerns Ulreich. Die Königlichen hatten das Spiel gedreht.

"So viele Riesenchancen hatten wir nicht einmal gegen Hannover"

Die Bayern antworteten mit wütenden Angriffen, nur auf das Tor schossen sie auch nach dem Seitenwechsel kaum. Kurz vor dem Ende konnte Lewandowski den Ball allein vor Navas nicht einmal in Richtung Tor bringen (88.) - und die Bayern an der Niederlage so auch nichts mehr ändern.

"Wir hatten so viele Möglichkeiten, da musste ich schon süffisant lächeln, als es mit 1:1 in die Kabine ging", sagte Thomas Müller nach dem Spiel: "Es war viel, viel mehr drin. Noch ist alles möglich. Aber wir haben uns heute keinen Gefallen getan." Kimmich sagte zur fehlenden Effizienz. "So viele Riesenchancen hatten wir nicht einmal gegen Hannover letzte Woche."

Im Rückspiel am 1. Mai (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) müssen die Bayern nun mindestens zwei Tore im Bernabéu schießen, um doch noch ins Finale einzuziehen. Das Champions-League-Endspiel findet am 26. Mai in Kiew statt.

Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:1)

1:0 Kimmich (28.)

1:1 Marcelo (44.)

1:2 Asensio (57.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng (34. Süle), Hummels, Rafinha - Martínez (75. Tolisso) - Robben (8. Thiago), Müller, James, Ribéry - Lewandowski

Madrid: Navas - Carvajal (67. Benzema), Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro (83. Kovacic), Kroos - Isco (46. Asensio) - Ronaldo, Vázquez

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Gelbe Karten: Ribéry, Thiago / Casemiro

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)