Erste Niederlage unter Ancelotti FC Bayern verliert bei Atlético Madrid

Der FC Bayern hat das Spitzenspiel der Champions-League-Gruppe D 0:1 (0:1) bei Atlético Madrid verloren. Yannick Carrasco (35. Minute) erzielte das Tor für die Gastgeber, für die zudem Antoine Griezmann einen Elfmeter verschoss (84.). Durch die erste Niederlage unter Trainer Carlo Ancelotti sind die Bayern in der Gruppe D nach zwei Spieltagen auf Rang zwei abgerutscht.

Die Bayern hatten mit dem Gegner eine Rechnung offen: In der vergangenen Saison schaltete Atlético die Münchner im Halbfinale der Königsklasse aus. Entsprechend legten die Bayern diesmal los, nach zwölf Minuten erspielten sie sich die erste klare Chance der Partie. Thiago chippte den Ball in den Strafraum, Atléticos Abseitsfalle ging ins Leere, doch Müllers Direktabnahme kam zu unplatziert, sodass Torwart Jan Oblak das 0:1 verhindern konnte.

Je länger das Spiel andauerte, desto schwerer taten sich die Münchner. Das galt sowohl für die Offensive, wo sie bis auf einen Kopfball von Robert Lewandowski (28.) und einen Schuss von Franck Ribéry ans Außennetz (39.) in Hälfte eins nichts zustande brachten. Und das galt für die Defensive, wo sich die Ancelotti-Elf immer wieder von Atléticos Konterattacken überrumpeln ließ.

Vidal foult, Griezmann trifft die Latte

Carrasco (19.) und Fernando Torres vergaben nach solchen Tempovorstößen, auch das 0:1 resultierte aus einem Schnellangriff nach einem Ballverlust: Carrasco dribbelte auf die bayerische Abwehr zu und vollendete mit einem Flachschuss ins Eck. Zuvor hatte Torres die bis dahin größte Chance des Spiels vergeben, als er nach einem Eckball freistehend nur den Pfosten traf (22.).

Nach der Halbzeitpause wirkten die Bayern geordneter, sie bekamen die Atlético-Konter besser in den Griff. Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe die Gastgeber durch Carrasco einen nennenswerten Abschluss verbuchten. Gleichzeitig schafften es die Münchner lange nicht, die gewohnt starke Defensive der Madrilenen zu überwinden. Thomas Müller köpfte den Ball nach einer Ecke am Tor vorbei (50.), wenig später parierte Atlético-Keeper Oblak einen Schuss von David Alaba (56.).

Erst in der Schlussviertelstunde gelang es den Bayern, mehr Druck zu erzeugen. Nach Flanke von Xabi Alonso kam Lewandowski zum Kopfball, doch dieser flog knapp am Pfosten vorbei (77.). Der eingewechselte Arjen Robben verfehlte das Tor ebenfalls knapp (81.). Mitten hinein in die Münchner Drangphase erhielt Atlético nach Foul von Arturo Vidal an Filipe Luis einen Strafstoß, den Griezmann an die Latte setzte.

Doch für den Erfolg genügte das Carrasco-Tor aus der ersten Hälfte. Die vielen Flanken der Bayern in den Schlussminuten brachten die Madrilenen nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis.

Atletico Madrid - Bayern München 1:0 (1:0)

1:0 Carrasco (35.)

Madrid: Oblak - Juanfran, Godí, Savic, Filipe Luis - Gabi, Saúl- Carrasco (72. Gameiro), Koke - Torres (79. Gaitá), Griezmann (90.+2 Thomas)

München: Neuer - Lahm, Boateng (62. Hummels), Martíez, Alaba - Vidal - Alonso, Thiago (66. Kimmich) - Thomas Müller (59. Robben), Lewandowski, Ribéy

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Zuschauer: 48.242

Gelbe Karten: Saú - Lahm, Thiago, Boateng, Vidal