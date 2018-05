Für den FC Bayern, das bekannte Karl-Heinz Rummenigge noch am Montag, wird es in Madrid mit jedem Mal schwerer - ein neues Quartier zu finden. "Wenn wir irgendwo verlieren, wechseln wir beim nächsten Mal grundsätzlich das Hotel", meinte der Klub-Boss vor dem Abflug am Münchner Flughafen und schob hinterher: "Ich hoffe, wir haben diesmal das richtige." Die Bayern haben in Madrid zuletzt oft verloren, dreimal in den vergangenen vier Jahren scheiterten sie an einem Klub aus der spanischen Hauptstadt, 2014 und 2017 an Real, 2016 an Atlético, gegen die man im Herbst 2016 auswärts auch im Gruppenspiel der Vorrunde verlor.

Um die Niederlagenserie zu beenden - und damit die abergläubischen Münchner beim nächsten Besuch wie diesmal im "Hotel Plaza España Design" residieren könnten - braucht es nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel wichtige Komponenten. "Mut, Leidenschaft, viel Kampf und mehr Glück", sagte Rummenigge. Was sie aber mutmaßlich auch benötigen, ist ein treffsicherer Robert Lewandowski.

Der polnische Nationalstürmer erlebt in München gerade die schwierigste Phase seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2014, und sieht sich immer öfter mit der Kritik konfrontiert, dass es ihm nie gelinge, wirklich bedeutende Spiele für den FC Bayern auch einmal im Alleingang zu entscheiden.

In diesem Punkt schoss sich gerade Oliver Kahn nach dem Hinspiel in München auf Lewandowski ein. "Ich sehe ihn in diesen Spielen zu wenig. Er hat diesen Status, den er haben will. Dem wird er in solchen Spielen aber nicht gerecht."

Seit Wochen kursieren Wechsel-Spekulationen

Fakt ist: Seit Lewandowski in München spielt, erreichten die Bayern nie mehr das Finale der Champions League. Vergangenes Jahr fehlte er gegen Real wegen einer Schulterverletzung im Viertelfinal-Hinspiel, im Rückspiel schoss er immerhin das 1:0, bevor die Bayern in der Verlängerung 2:4 unterlagen. Tatsache ist aber auch, dass der Stürmer an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere angekommen ist. Im August wird er 30, es bleiben nicht mehr viele Jahre, als gut bezahlter Top-Stürmer bei einem anderen europäischen Spitzenklub unterzukommen.

Noch am Montag erklärte Rummenigge: "Wir sind froh, dass er bei uns ist und auch im nächsten Jahr bei uns sein wird." Eine deutliche Anspielung auf die seit Wochen kursierenden Spekulationen, der Stürmer liebäugle mit einem Wechsel zu Real. Schließlich hatte Lewandowski erst Ende 2016 bis 2021 verlängert. Allerdings: wer die Gesetze des Transfermarkts kennt, weiß: Verträge sind dazu da, um für stattliche Ablösesummen aufgelöst zu werden.

Freilich hat auch Lewandowski selbst zu all der Unruhe beigetragen, längst hätte er auf all die vielen Nachfragen zu seiner Zukunft mit einem klaren, auch verbalen Bekenntnis zum FC Bayern die Diskussionen beenden können. Doch meist lavierte er nur vage herum, seine Antworten ließen Platz für Interpretationen.

Lewandowski vermittelt seit Jahren auch nie das Gefühl, wie es etwa Franck Ribéry oder Arjen Robben tun: den FC Bayern und München an sich verinnerlicht zu haben. Trotz seiner vielen Tore wurde er nie zum Publikumsliebling, man respektiert ihn, aber man liebt ihn nicht.

REUTERS Robert Lewandowski im Training

Lewandowski, der auch in der Mannschaft eher als Einzelgänger unterwegs ist, will aber, wie es scheint, auch gar nicht Identifikationsfigur eines Vereins sein, den er womöglich nur als Durchgangsstation auf dem Weg zu größeren Klubs sieht. Sein beleidigter Groll, als er den Mitspielern die Schuld gab, 2017 nicht Torschützenkönig der Bundesliga geworden zu sein, dann das Engagement seines neuen und bestens vernetzten Beraters Pini Zahavi - all das warf Fragen auf, ob er wirklich bis zum Karriereende in München bleiben will.

"Vier Tore schoss Lewandowski"

Die Verantwortlichen nahmen ihn natürlich am Montag in Schutz. "Robert ist eine Tormaschine, die Diskussionen sind lächerlich", murrte Klub-Chef Rummenigge, während Trainer Jupp Heynckes gar Vergleiche mit sich selbst zog: "Wir hatten viele große Torjäger in Deutschland, Klaus Fischer, Gerd Müller, und ich kann mich sicher auch dazu rechnen. Solche Durststrecken haben wir alle mal gehabt."

Heynckes machte klar, dass Lewandowski am Dienstag von Anfang an spielen und er den zuletzt überzeugenden Sandro Wagner höchstens als Joker bringen werde. "Sandro kann eine Waffe werden während des Spiels. Wenn ich riskieren muss, kann es sein, dass ich ihn neben Lewandowski hinstelle."

REUTERS Vierfach-Torschütze Lewandowski im BVB-Trikot

Zum Ende erinnerte Heynckes an ein großes Spiel, in dem Lewandowski durchaus überzeugte. An das 4:1 von Borussia Dortmund 2013 im Halbfinal-Hinspiel. Ebenfalls gegen Real Madrid. "Vier Tore schoss Lewandowski. Schauen Sie nur mal. Wer weiß, was morgen passiert."

Trifft er also? Oder nicht? Wird er gefeiert oder wird die Kritik noch lauter? Eine Gratwanderung. Stürmer-Schicksal.