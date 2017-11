Bayerns Sieg gegen Anderlecht Wie Falschgeld

Das Fernduell: Während Paris Saint-Germain Celtic Glasgow mit 7:1 (4:1) aus dem Parc des Princes schoss, gelang den Bayern, die PSG doch so gern noch die Tabellenführung in Gruppe B streitig machen würden, lediglich ein mühsamer und glanzloser Sieg gegen den Gruppenletzten RSC Anderlecht.

Das Ergebnis: 1:2 (0:0). Der FC Bayern München hat sich gegen punkt- und torlose Belgier lange schwer getan, sich aber zumindest die theoretische Chance auf den Gruppensieg erhalten. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte : Nach 16 Minuten der erste harmlose Torschuss aus der Distanz, nach 45 Minuten der erste Freistoß aus vielversprechender Position: Vom FC Bayern war in der Hälfte der Gastgeber kaum etwas zu sehen. Mehr noch: Die Bayern leisteten sich einige Nachlässigkeiten, die immer wieder in Chancen für laufstarke Gegner mündeten. RSC-Angreifer Lukasz Teodorczyk kam gleich zu vier guten Gelegenheiten. Die Belgier schienen schlicht zu überrascht ob all dieser Möglichkeiten, dass sie es nicht hinbekommen haben, diese Chancen auch zu nutzen. Den Freistoß kurz vor der Pause setze Robben übrigens ebenfalls weit über Mauer und Kasten hinweg.

AFP Marco Friedl





Der Neue: Im Hinspiel war sein Name erstmals auf der Kaderliste der Bayern zu finden, in Anderlecht stand er nun in der Startelf: Marco Friedl, 19 Jahre, Defensivkraft aus Österreich, seit 2008 in München. Der Kumpel von David Alaba machte seine Sache ordentlich. Gut genug vielleicht, damit Trainer Jupp Heynckes sich künftig auch den Namen seines Nachwuchsspielers erinnert. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Celtic Glasgow sprach er von der neuen Kraft im Kader, oder er wollte es, sagte aber nur: "Ich weiß nur, Marco heißt er mit Vornamen." Vielleicht hätte er Sportdirektor Hasan Salihamidzic fragen sollen. Andererseits lassen sich Nachnamen schwer über Youtube recherchieren.

Die zweite Hälfte: Nachdem kurz vor der Pause bereits Thiago verletzt ausgewechselt werden musste, zeigte kurz nach Wiederanpfiff auch Arjen Robben nach einem Zweikampf an: Für mich geht es nicht weiter. Wie ausgewechselt, wie es auch im übertragenen Sinne gerne heißt, kamen die Bayern zwar nicht aus der Kabine, dafür aber deutlich williger. So viel williger immerhin, dass sie auf den Ausgleich durch Sofiane Hanni (63.) nach Robert Lewandowskis Führungstreffer (58.) direkt eine Antwort durch Corentin Tolisso (77.) parat hatten.

Der Aufreger: Bis zu 100 Euro sollten die Tickets für dieses Gruppenspiel im Brüsseler Constant Vanden Stock Stadium für die Gäste-Anhänger kosten. Zu viel, fanden die Fans. Einige boykottierten die Auswärtsfahrt, andere protestierten auf und von den Rängen. "Kriegt ihr den Hals nicht voll? Is your greed now finally satisfied?" stand auf den Protest-Bannern im Gäste-Block. Gleichzeitig flogen Euro- und Dollar-Bündel aufs Spielfeld, die vor dem nächsten Eckball von einem Torschiedsrichter eingesteckt, ähm, weggeräumt wurden.

DPA Ein Torschiedsrichter sammelt Spielgeld auf

Die Erkenntnis des Abends: Dass es den Bayern gelungen ist, ihr schlechtestes Spiel in dieser Champions-League-Saison zu gewinnen, spricht ja fast schon wieder für die Münchner. Und doch bleibt selbst für Heynckes, der nun seinen neunten Pflichtspielsieg in Folge abhaken darf, einiges zu tun. Denn nun müssen die Bayern am 5. Dezember gegen Paris (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky) nicht nur gewinnen, sondern auch das 0:3 aus dem Hinspiel übertreffen. Und das ohne Thiago, der laut Salihamidzic "wohl mehrere Monate" ausfallen wird, vielleicht auch ohne Robben. Andererseits scheint unter Serien-Held Heynckes dieser Tage ja alles möglich.

RSC Anderlecht - Bayern München 1:2 (0:0)

0:1 Lewandowski (51.)

1:1 Hanni (63.)

1:2 Tolisso (77.)

Anderlecht: Sels - Appiah, Spajic, Kara, Deschacht - Trebel, Kums - Gerkens (64. Onyekuru), Dendoncker, Hanni (70. Bruno) - Teodorczyk (82. Harbaoui)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Friedl - Tolisso, Rudy - Robben (47. Martinez), Vidal (87. Hummels), Thiago (44. James) - Lewandowski

Schiedsrichter: Taylor (England)

Gelbe Karten: Spajic, Dendoncker / Boateng, Lewandowski

Zuschauer: 20.000