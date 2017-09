Champions League Chelsea feiert Last-Minute-Sieg bei Atlético

Gruppe A

FC Basel - Benfica Lissabon 5:0 (2:0)

Der FC Basel hat Benfica Lissabon vor heimischer Kulisse keine Chance gelassen: Michael Lang brachte die Gastgeber bereits früh in Führung (2. Minute), die weiteren Tore erzielten Dimitri Oberlin (20., 69.), Ricky van Wolfswinkel (59./Foulelfmeter) und Blás Riveros (77.). Lissabons Verteidiger André Almeida flog sah zudem nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (63.). Benfica steht nach der Niederlage ohne Punkte und einem Torverhältnis von 1:7 auf dem letzten Platz der Gruppe A.

ZSKA Moskau - Manchester United 1:4 (0:3)

Manchester United führt die Gruppe A nach einem deutlichen Sieg bei ZSKA Moskau weiter souverän an. Nach Treffern von Romelu Lukaku (4., 27.) und Anthony Martial (19.) war die Partie bereits früh entschieden. Henrich Mchitarjan erhöhte in der zweiten Hälfte zum zwischenzeitlichen 4:0. Moskau gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Konstantin Kuchaev (90.).

Gruppe B

Paris Saint-Germain - FC Bayern 3:0 (2:0)

Der FC Bayern verliert deutlich bei Paris Saint-Germain. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht.

RSC Anderlecht - Celtic Glasgow 0:3 (0:1)

Celtic Glasgow liegt nach dem deutlichen Sieg in Anderlecht punktgleich mit dem FC Bayern auf dem dritten Platz in der Gruppe B. Leigh Griffiths erzielte den ersten Treffer für Celtic (38.), Patrick Roberts (50.) und Scott Sinclair (90.+3) erhöhten für den schottischen Meister.

Gruppe C

FK Karabach - AS Rom 1:2 (1:2)

FK Karabach hat seine zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen müssen. Der Klub aus Aserbaidschan verlor gegen AS Rom 1:2 (1:2). Kostas Manolas brachte die Italiener schon in der siebten Minute in Führung. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko erzielte nach einer Viertelstunde den zweiten Treffer für Rom. Pedro Henrique gelang in der 29. Minute immerhin das erste Champions-League-Tor für die Gastgeber. Als Letzter der Gruppe C hat Karabach Agdam ein Torverhältnis von 1:8.

Atlético Madrid - FC Chelsea 1:2 (1:0)

Der FC Chelsea drehte bei Atlético Madrid die Partie und feierte einen Last-Minute-Sieg. Antoine Griezmann hatte die Spanier bei ihrem ersten Champions-League-Spiel im neuen Stadion per Foulelfmeter in Front geschossen (40.). Álvaro Morata glich für die Engländer aus (60.), ehe Joker Michy Batshuayi in der Nachspielzeit für den Auswärtssieg sorgte (90.+4). Chelsea führt die Tabelle in der Gruppe C vor Rom auf Platz zwei und dem Dritten aus Madrid an.

Gruppe D

Sporting Lissabon - FC Barcelona 0:1 (0:0)

Der FC Barcelona ist weiter auf Weg zum Gruppensieg: Das Team um Superstar Lionel Messi gewann knapp bei Sporting Lissabon. Die Katalanen taten sich in der portugiesischen Hauptstadt allerdings lange Zeit schwer und profitierten von einem Eigentor von Sebastián Coates in der 49. Minute. Der Treffer reichte zum schmeichelhaften Sieg für das Team von Trainer Ernesto Valverde.

Juventus - Olympiakos 2:0 (0:0)

Im zweiten Spiel der Gruppe hatte der Favorit ebenfalls Mühe: Juventus gewann 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus. Der kurz zuvor eingewechselte Gonzalo Higuaín traf in der 69. Minute zur Führung für den italienischen Meister. Mario Mandzukic machte zehn Minuten vor dem Ende alles klar. Die Tabelle wird von Barcelona angeführt, die Spanier haben jeweils drei Punkte Vorsprung vor Sporting und Juventus, Olympiakos ist ohne Punkt Tabellenletzter.