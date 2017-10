Champions League Sechs-Tore-Drama an der Stamford Bridge

Chelsea - Roma 3:3 (2:1)

Alle fünf englischen Klubs führen nach der Hälfte der Vorrunde ihre Champions-League-Gruppen an. Chelsea musste im Heimspiel gegen Roma aber lange zittern. David Luiz erzielte das erste Tor des Abends mit einem schönen Abschluss aus 20 Metern, nachdem Juan Jesus ihm den Ball mit einer verunglückten Abwehraktion aufgelegt hatte (11. Minute). Als Rom gerade besser ins Spiel kam, fiel nach einem Konter das zweite Tor für die Blues. Ein Schussversuch von Álvaro Morata wurde genau in den Lauf von Eden Hazard abgefälscht. Der Belgier hatte aus wenigen Metern keine Mühe, sein erstes Saisontor zu erzielen (37.). Aleksandar Kolarov verkürzte nach einem Solo noch vor der Halbzeitpause (40.).

Die Roma blieb weiter überlegen und kam durch ein Traumtor von Edin Dzeko zum Ausgleich (64.). Federico Fazio schlug einen hohen Ball aus dem Mittelkreis in den Blues-Strafraum, wo Dzeko den Ball volley mit links unter die Latte setzte. Aber das war noch nicht alles: Die beiden Torschützen kooperierten noch bei einem dritten Gästetreffer: Kolarovs Freistoß wurde von Dzeko mit einem Kopfball verwandelt (70.). Weitere vier Minuten später glich Hazard wiederum für Chelsea aus, auch er per Kopf nach einer Flanke von Pedro.

RSC Anderlecht - Paris Saint-Germain 0:4 (0:2)

PSG rollt weiter unaufhaltsam durch die Bayern-Gruppe B. Nur drei Minuten hielt RSC Anderlecht stand, dann brachte Kylian Mbappé die Pariser in Führung. Nach einem Doppelpass mit Marco Verratti schloss Mbappé aus spitzem Winkel durch die Beine von Keeper Matz Sels ab. Das zweite Tor fiel als Koproduktion der drei Superstürmer: Neymars Schuss wurde von Sels nur abgewehrt, Mbappé legte per Kopf in die Mitte, und Edinson Cavani köpfte zum zweiten Tor ein (44.). Neymar erhöhte mit einem flachen Freistoß, der unter der Mauer hindurch ins Tor rollte, auf 0:3 (66.). Kurz vor Schluss gelang dem eingewechselten Ángel di María mit einem Chip über Sels hinweg noch das 0:4 (88.).

Getty Images Lionel Messi (r.) im Duell mit Omar Elabdellaoui

Barcelona - Olympiakos 3:1 (1:0)

Im strömenden Regen von Barcelona gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Dimitris Nikolaou in Führung (18.). Der Verteidiger lenkte eine Flanke von Gerard Deulofeu ins eigene Netz. Drei Minuten vor der Pause fanden sich die Katalanen auf einmal in Unterzahl wieder, nachdem Schiedsrichter William Collum Gerard Piqué mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Der Verteidiger hatte den Ball mit der Hand über die Linie geschoben. Das Tor zählte nicht, Piqué flog vom Platz.

Aber was ist Unterzahl, wenn man Lionel Messi hat? Der Superstar verwandelte einen von ihm selbst herausgeholten Freistoß zum 2:0 (61.) und bereitete drei Minuten später das 3:0 von Lucas Digne vor. Der Argentinier hat jetzt 100 Europapokaltore in seiner Karriere erzielt. In der Nachspielzeit verkürzte Pechvogel Nikolaou noch auf 3:1. Am vierten Spieltag kann Barcelona sich in Piräus schon den Achtelfinaleinzug sichern.

Juventus - Sporting Portugal 2:1 (1:1)

Noch nie in seiner Trainerkarriere ist Juve-Coach Massimiliano Allegri in der Gruppenphase der Champions League gescheitert. Gegen die Gäste aus Lissabon musste er aber lange zittern. Ein Eigentor brachte die Gäste in Führung. Gelson Martins scheiterte frei vor dem Tor an Keeper Gianluigi Buffon, aber der Ball prallte von Juve-Verteidiger Alex Sandro ins Tor (12.). Ein direkt verwandelter Freistoß von Miralem Pjanic sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (29.). Erst sechs Minuten vor Spielende erlöste Mario Mandzukic Juve mit dem Siegtreffer.

Benfica - Manchester United 0:1 (0:0)

Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ist Manchester United schon fast im Achtelfinale. Bei Benfica gab der erst 18-jährige Mile Svilar sein Champions-League-Debüt. Nie war ein Torhüter in der Königsklasse bei seinem ersten Spiel jünger. Aber vielleicht hätte Svilar lieber noch etwas warten sollen, denn sein Patzer verhalf den Gästen zum Sieg. Svilar fing einen Freistoß von Marcus Rashford ab, überquerte dann aber mit dem Ball in den Händen die Torlinie (64.). In der Nachspielzeit sah Benfica-Kapitän Luisao Gelb-Rot.

Qarabag FK - Atlético Madrid 0:0

Den ersten Champions-League-Punkt in der Geschichte Aserbaidschans eroberte in Baku überraschend Qarabag FK. Obwohl die Gastgeber nach einer Ampelkarte gegen Dino Ndlovu (75.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten, schafften es die Gäste aus Spanien nicht, beim krassen Außenseiter zu gewinnen. Die Mannschaft von Diego Simeone hat nach zwei Spieltagen in der Gruppe C erst zwei Punkte gesammelt.

