ManCitys Debakel beim FC Liverpool Ohne Pep

Szene des Spiels: Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie zwischen Liverpool und Manchester City gerade abgepfiffen, da eilte Gäste-Coach Pep Guardiola nach kurzem Handschlag mit seinem Kontrahenten Jürgen Klopp in Richtung Kabine. Dort dürfte der akribische und umtriebige Trainer direkt mit der Nachbereitung des Spiels begonnen haben. Es bleibt nicht viel Zeit, um das Aus in der Königsklasse zu verhindern.

Ergebnis: 3:0 (3:0) gewann der FC Liverpool ohne große Mühe gegen die Citizens und sicherte sich damit eine komfortable Ausgangposition für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale kommende Woche Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Hier geht's zur Meldung.

Die erste Hälfte: Liverpool war von der ersten Minute an aggressiver in den Zweikämpfen - und auch fußballerisch wusste das Team von Jürgen Klopp zu überzeugen. Die Belohnung: Mohamed Salah erzielte früh die Führung (12. Minute), allerdings hatte der Ägypter zuvor knapp im Abseits gestanden. Alex Oxlade-Chamberlain per Traumtor aus 20 Metern (21.) und Sadio Mané nach perfekter Flanke von Salah (31.) erhöhten zum 3:0-Halbzeitstand. City wurde in den ersten 45 Minuten überrannt.

Stadionatmosphäre: Während der ersten Hälfte hatte Sky immer wieder mit Tonproblemen zu kämpfen. Kommentator Wolff-Christoph Fuss war nur phasenweise zu hören. Bei der Stimmung in Liverpool war das allerdings fast ein Glücksfall.

Wenn es ein Stadion gibt, das bei einer Fernsehübertragung keinen Kommentator benötigt, dann ist es Anfield. #SkyCL #LIVMCI — Philipp (@philipp_hh_) 4. April 2018

Die zweite Hälfte: Am Sky-Mikrofon übernahm Roland Evers in München, Fuss durfte die Partie entspannt anschauen. Auch auf dem Spielfeld wurde es ruhiger: Liverpool verteidigte die Führung bis zum Schluss, City fand keinen Zugang zum Tor der Gastgeber. Einziger Wermutstropfen für Liverpool: Salah musste nach 53 Minuten ausgewechselt werden, der Top-Torjäger der Reds signalisierte Probleme an der Leiste.

Klopp dominiert Pep: 13 Mal haben sich Klopp und Pep Guardiola nun als Trainer gemessen. Die Bilanz: siebenmal gewann Klopp, fünfmal setzte sich das Team von Guadiola durch, ein Spiel endete remis. Wie herausragend die Bilanz des Deutschen gegen den Spanier ist, untermauert folgende Statistik: Guardiola hat gegen keinen anderen Trainer, mit dem er sich mindestens dreimal gemessen hat, eine negative Bilanz.

DPA Jürgen Klopp (links), Pep Guardiola

Das Paradoxon: Kommen wir zu den wesentlichsten Fragen des Spiels. Warum gelang ManCity während der 90 Minuten kein einziger Schuss auf das Tor von Liverpool-Keeper Loris Karius? Und weshalb kassierte der designierte englische Meister drei Gegentore binnen 20 Minuten? Vor dem Spiel hatte Guardiola gesagt, dass Citys Spiel "perfekt für Liverpool" sei und die Reds wie "kein anderes Team der Welt in die Räume stoßen" können. Guardiola wusste also, was Klopp vorhatte. Verhindern konnte er es nicht. Bis Dienstag muss sich der 47-Jährige eine Taktik überlegen, mit der er Klopp überraschen kann. Die bisherige Spielidee wird dazu kaum taugen.

0 - Manchester City failed to direct a single shot on target in a game for the first time since 26th October 2016 (v Man Utd in the League Cup). Blunt. — OptaJoe (@OptaJoe) 4. April 2018

Der unheimliche Milner: Woran denken Sie, wenn es um die Top-Vorlagengeber im europäischen Spitzenfußball geht? Mesut Özil? Kevin De Bruyne? Auf Ihrer Liste fehlt: James Milner. Gegen ManCity bereite der 32-Jährige sein siebtes Tor in der laufenden Champions-League-Saison vor. Ähnliche Werte verzeichneten in den vergangenen Jahren nur Zlatan Ibrahimovic (sieben Torvorlagen, 2012/2013) und Neymar (acht Torvorlagen, 2016/2017).

Liverpools Heimserie hält: Zuletzt konnte Real Madrid im Europapokal bei FC Liverpool gewinnen, das war im Oktober 2014. Seitdem ist der Klub vor eigenem Publikum ungeschlagen. In der Europa League und der Champions League gab es zehn Siege und fünf Unentschieden.

Und Citys Wochenende? Am Samstag empfangen die Citizens im Stadtderby Manchester United (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Durch einen Sieg wäre City Meister. Die Gedanken von Pep Guardiola werden jedoch beim Rückspiel gegen Liverpool sein.