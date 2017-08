Champions-League-Qualifikation Klopps Liverpool besiegt Hoffenheim im Hinspiel

Der FC Liverpool hat sich im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation bei 1899 Hoffenheim 2:1 (1:0) durchgesetzt. Trent Alexander-Arnold brachte den Premier-League-Klub in der ersten Halbzeit in Führung (35. Minute). In der zweiten Hälfte erhöhte James Milner auf 2:0 (75.), Mark Uth erzielte kurz vor Schluss den Endstand (88.). Durch die Niederlage hat sich der Bundesligist keine gute Ausgangslage für das Rückspiel in England geschaffen. Hoffenheim stand im Europapokal noch nie in der Gruppenhase.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann war in der Anfangsphase das bessere Team und hatte mehr Ballbesitz. Allerdings resultierten aus der Überlegenheit kaum Torchancen. Diese hatte in der zwölften Minute dann aber Andrej Kramaric: Der 26 Jahre alte Kroate scheiterte jedoch mit einem schwachen Elfmeter an Liverpools Torhüter Simon Mignolet. Zuvor hatte Dejan Lovren Hoffenheims Offensivspieler Serge Gnabry im Strafraum gefoult (11.).

Auf der anderen Seite hatte Mohamed Salah die Gelegenheit zur Führung, schob den Ball jedoch freistehend knapp neben das Tor der TSG (14.). Besser machte es Alexander-Arnold: Der 18-Jährige verwandelte einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert - Hoffenheims Keeper Oliver Baumann war chancenlos. Alexander-Arnold zählte während der gesamten Partie zu den auffälligsten Akteuren bei Liverpool.

Kurz vor der Halbzeit hatte der Bundesligist durch eine Doppelchance von Gnabry und Sandro Wagner die Gelegenheit zum Ausgleich: Nachdem Gnabrys Versuch von Mignolet nach vorne abgewehrt wurde, traf Wagner im Nachschuss den Außenpfosten (43.). Allerdings hätte Liverpool das Ergebnis nach einem Kopfball von Lovren auf 2:0 erhöhen können, der Innenverteidiger verfehlte nach einer Ecke jedoch knapp (45.+2).

Nach Wiederbeginn hatte Hoffenheim Glück, als Steven Zuber unfreiwillig zur Ecke klärte. Der Ball landete nur knapp neben dem eigenen Tor (47.). Liverpool drückte weiter und hatte durch Salah die nächste gute Chance, Baumann parierte jedoch stark (69.).

Der eingewechselte James Milner sorgte in der 75. Minute für die Entscheidung: Der 31-Jährige wollte eigentlich flanken, doch Harvard Nordtveit fälschte den Ball so unglücklich ab, dass er sich unhaltbar für Baumann ins Tor senkte. Kurz vor Schluss erzielte der ebenfalls eingewechselte Mark Uth nach Vorlage von Nordtveit den Treffer zum Endstand.

Das Rückspiel in Liverpool findet am Mittwoch, 23. August (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und SKY) statt.

1899 Hoffenheim - FC Liverpool 1:2 (0:1)

0:1 Alexander-Arnold (35.)

0:2 Milner (75.)

1:2 Uth (88.)

Hoffenheim: Baumann - Bicakcic (53. Nordtveit), Vogt, Hübner - Rupp (53. Amiri), Demirbay - Kaderabek, Zuber, Gnabry (71. Uth), Kramaric - Wagner

Liverpool: Mignolet - Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno - Henderson (63. Milner) - Can, Wijnaldum - Salah, Firmino (84. Solanke), Mané (89. Grujic)

Gelbe Karten: Bicakcic, Hübner - Can, Alexander-Arnold

Bes. Vorkommnis: Mignolet hält Foulelfmeter von Kramaric (12.)

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 25.568 (ausverkauft)