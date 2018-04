Drei Tore innerhalb von 20 Minuten - der FC Liverpool hat Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel zugesetzt wie noch kein anderes Team in der laufenden Saison. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann ihr Heimspiel an der Anfield Road klar 3:0 (3:0). Bei den Reds trafen Mohamed Salah (12. Minute), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mané (32.).

Liverpool war giftiger, drängte auf das Tor und belohnte sich für eine fulminante halbe Stunde. Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr Salah, der nach 12 Minuten das 1:0 erzielte und in der 31. Minute mit einer präzisen Flanke Mané das 3:0 per Kopfball auflegte. Dazwischen hatte Oxlade-Chamberlain mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern erhöht (21.). Das Team von Jürgen Klopp attackierte die Gäste aus Manchester beständig und ging mit einer deutlichen Führung in die Pause.

Der zweite Durchgang verlief deutlich ruhiger, was auch an der verletzungsbedingten Auswechslung von Salah lag. City fand weiter keinen Weg zum Tor der Gastgeber, die wiederum ihre Konter schlecht ausspielten. Am Ende kann Liverpool von einer starken ersten Halbzeit zehren und geht mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

FC Liverpool - Manchester City 3:0 (3:0)

1:0 Salah (12.)

2:0 Oxlade-Chamberlain (21.)

3:0 Mané (31.)

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - J. Henderson - Oxlade-Chamberlain (85. Moreno), Milner - Salah (53. Wijnaldum), Roberto Firmino (71. Solanke), Mané

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Kompany, Laporte - Fernandinho, De Bruyne - Gündogan (57. Sterling), Silva, L. Sané - Gabriel Jesus

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Gelbe Karten: Henderson / De Bruyne, Gabriel Jesus, Otamendi

Zuschauer: 54.074