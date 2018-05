Liverpools Finaleinzug Schützenfest mit Zahnschmerzen

Zahl des Spiels: 29 - so viele Tore haben Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino in dieser Champions-League-Saison zusammengerechnet erzielt. Damit sind sie das erfolgreichste Trio in der Geschichte der Königsklasse. Sie liegen vor Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema (Real Madrid), die 2013/2014 zusammen 28 Tore erzielt hatten. Die gesamte Mannschaft von Finalgegner Real Madrid hat im laufenden Wettbewerb übrigens zusammen nur ein Tor mehr erzielt.

Das Ergebnis: 4:2 (1:2) - Liverpool führte zur Pause, Rom kam spät in der Partie noch einmal unerwartet nah ran. Hier geht es zur Meldung.

Die erste Hälfte: Wurde selbstverständlich durch ein Tor der Reds-Offensive eröffnet. Nach neun Minuten spielt Radja Nainggolan einen katastrophalen Fehlpass. Firmino nahm den Ball auf und schickte Mané auf den Weg zum ersten Treffer der Partie. Roma glich nach 15 Minuten aus, als Dejan Lovren den Ball an den Kopf von James Milner schoss. Von dort prallte er ins eigene Tor. Georginio Wijnaldum nutze nach einer Ecke die schlechte Organisation der Roma-Abwehr zur erneuten Führung (25.). In der 35. Minute wurde Milner wieder angeschossen, dieses Mal von Stephan El Shaarawy. Der Ball landete jedoch am Pfosten.

Vier hinten: Nach der Pause galt es für die Gastgeber nach dem 2:5 im Hinspiel, einen Rückstand von vier Toren aufzuholen. Eine fast unmögliche Aufgabe. Allerdings: In der Gruppenphase lag der FC Liverpool gegen Sevilla mit drei Toren vorn und spielte am Ende 3:3.

Die zweite Hälfte: Die Aufgabe, die vier Tore Rückstand noch aufzuholen, ging Roma früh an. In der 50. Minute foulte Loris Karius Edin Dzeko. Da dieser im Abseits stand, entging der Schlussmann der Reds einer Roten Karte. Nur Momente später war der Bosnier erneut zur Stelle und traf zum Ausgleich (52.). Seinen frühen Fehler hätte Nainggolan fast noch korrigiert. Zunächst traf er in der 86. per Distanzschuss und in der vierten Minute der Nachspielzeit per Handelfmeter. Es reichte dennoch nicht.

REUTERS Jürgen Klopp

Zahnschmerzen: Ganz glücklich wirkte Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach dem Spiel nicht. Trotz der Freude über das Weiterkommen äußerte er sich verärgert über die Defensivleistung und die zwei späten Gegentore, die er "wie Zahnweh" nannte - "braucht kein Mensch".

Tor-Regen: Weil Liverpool zwar in 180 Minuten sieben Treffer erzielte, aber auch sechs kassierte, stellten beide Teams mit 13 Toren eine neue Bestmarke auf. Noch nie sind in einem Champions-League-Halbfinale mehr Tore gefallen.

James Milner starts in midfield having already broken the record for the most Champions League assists in a single season #ROMLIV https://t.co/EY9wYFh6oV pic.twitter.com/HfIOQwiMZ9 — Telegraph Football (@TeleFootball) 2. Mai 2018

Vorlagenkönig: Wo Tore, da auch Vorlagen - nicht nur das Offensiv-Trio der Reds bricht Rekorde. Fast unbemerkt hatte auch James Milner bereits vor der Partie einen neuen Höchstwert aufgestellt: Nie zuvor hat ein Spieler in einer Champions-League-Saison neun Treffer aufgelegt.

So wie einst Real Madrid: Besonders in fremden Stadien ist der FC Liverpool treffsicher. Zwanzig Tore in der Fremde gelangen der Mannschaft in dieser Champions-League-Saison bereits. Damit stellten sie den Rekord in diesem Wettbewerb ein. Der wurde in der Saison 2013/2014 aufgestellt - von Real Madrid.

Fast 40 Jahre später: Das letzte große Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid war 1981 im Europapokal der Landesmeister. Das Spiel im Pariser Prinzenpark gewannen die Engländer 1:0 durch ein Tor von Alan Kennedy.

AFP Edin Dzeko

Noch ein Torjäger: Auch ein Römer hat an diesem Abend eine Bestmarke eingestellt. Mit seinem achten Treffer in einer Champions-League-Spielzeit zog Dzeko mit Samuel Eto'o (Inter Mailand, 2010/2011) als bislang bester Torschütze einer italienischen Mannschaft gleich.

AS Rom - FC Liverpool 4:2 (1:2)

1:0 Mané (9.)

1:1 Milner (15., Handelfmeter)

2:1 Wijnaldum (26.)

2:2 Dzeko (52.)

3:2 Nainggolan (86.)

4:2 Nainggolan (90.+4, Handelfmeter)

Rom: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi (69. Gonalons) - Pellegrini (53. Ünder), Nainggolan - Schick, Dzeko, El Shaarawy (75. Antonucci).

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (90.+2 Clyne), van Dijk, Lovren, Robertson - Henderson - Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino (87. Solanke), Mané (83. Klavan). Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Gelbe Karten: Florenzi, Manolas - Lovren, Robertson, Solanke

Zuschauer: 61.889