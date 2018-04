Liverpool-Gala gegen Manchester City This is Anfield

Als der Ball zum dritten Mal im Tor lag, zeigte Jürgen Klopp keine Freude. Er hatte die Hände in den Taschen seiner schwarzen Trainingshose vergraben und den Blick nach unten gerichtet. Anstatt die Seitenlinie entlang zu sprinten wie man es von ihm kennt, drehte er sich vom Spielfeld weg, in Richtung Trainerbank. Klopp bewahrte die Ruhe, während um ihn herum ein ganzes Stadion tobte.

Die Zuschauer an der Anfield Road brüllten, dass sie vermutlich bis an die Ufer des River Mersey in der Innenstadt zu hören waren. Sie warfen die Hände in die Luft und schwangen ihre rotweißen Ringelschals. Überall auf den Tribünen purzelten die Menschen übereinander. Es bot sich ein Bild der Ekstase.

3:0 führte Liverpool nach 31 Minuten im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City, die überragende Mannschaft in England in dieser Saison. Das Ergebnis war auch der Endstand. Mit diesem Spiel hat sich Klopps Mannschaft nicht nur eine vorzügliche Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche Dienstag in Manchester (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) erarbeitet, sondern - und das ist vielen Fans vermutlich noch wichtiger - bewiesen, was den Verein im Kern ausmacht.

Der FC Liverpool ist der erfolgreichste englische Vertreter im internationalen Wettbewerb. Das gilt bis heute, auch wenn der letzte Titel in der Königsklasse 13 Jahre zurückliegt. Fünf Siege im Europapokal der Landesmeister und der Champions League sowie drei Titeln im Uefa-Cup sind der Top-Wert in England. Die Erfolge auf kontinentaler Bühne machen den Klub aus, die großen Nächte im Europapokal haben seinen Mythos geprägt. Gegen City kam eine weitere dieser magischen Nächte dazu.

Die Nacht begann schon früh. Mehr als eine Stunde vor Anpfiff wurde der Reisegruppe aus Manchester um Trainer Josep Guardiola klar, was sie an der Anfield Road erwarten würde. Der Mannschaftsbus musste sich auf dem Weg zum Stadion durch tausende Liverpool-Fans schieben. Viele von ihnen hatten Zäune, Ampeln und Laternenmasten bestiegen. Bengalische Fackeln brannten, Flaschen und Dosen flogen, der Bus wurde beschädigt. Das war die weniger schöne, die grimmige Seite dieser emotionalen Veranstaltung.

Während des Spiels machte das Publikum so viel Lärm wie nur bei besonderen Anlässen. Manchester City wurde an die Wand gedrückt, von der tosenden Stimmung und von einer Mannschaft, die in der ersten Hälfte wie im Rausch spielte und sogar noch mehr Tore hätte schießen können als die Treffer von Top-Torjäger Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain und Sadio Mané.

REUTERS Klopp freut sich, Liverpools Fans auch

Wie schon beim 3:4 an der Anfield Road im Januar, der bislang einzigen City-Niederlage in der Premier League in dieser Saison, kam das Team nicht zurecht mit der Wucht, die der FC Liverpool entfalten kann. Wie schon im Januar knickte die Starauswahl aus Manchester ein gegen den alten Adel des internationalen Fußballs.

Es war schon erstaunlich, wie ruhig der sonst so leicht entflammbare Klopp in dieser tosenden Nacht blieb. "Eine 3:0-Führung ist besser als ein 0:3-Rückstand. Aber es ist noch nichts entschieden. Es ist erst Halbzeit", sagte er, als er nach der Partie zu Liverpools Aussichten auf das Vorrücken ins Halbfinale befragt wurde. Man hätte ihn ausgelassener erwartet. Doch seine Vorsicht ist angebracht.

Im September besiegte City den FC Liverpool 5:0

Sein Team - vor allem die Defensive - hat sich in dieser Saison schon einige bemerkenswerte Zusammenbrüche geleistet. Und dass Manchester City zu deutlichen Siegen im Stande ist, hat die Mannschaft in der jüngeren Geschichte hinreichend bewiesen. Unter anderem beim 5:0-Erfolg gegen Liverpool im September.

Nach den Eindrücken aus der Partie an der Anfield Road kann Klopps Mannschaft die nur rund 55 Kilometer lange Reise zum Rückspiel allerdings zuversichtlich antreten. Nicht nur, dass ihr vorne drei Treffer gelungen waren, auch die Defensive überzeugte: City brachte in 90 Minuten keinen einzigen Schuss auf Liverpools Tor. Das war sogar für Klopp schwer zu begreifen. "Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben", sagte er.

Das Rückspiel könnte für beide Mannschaften zur schwersten Aufgabe der Saison werden. Manchester City muss deutlich siegen, mit mindestens drei Toren Vorsprung. Und Liverpools Defensive muss zeigen, dass sie dem Dauerdruck der besten Mannschaft der Premier League standhalten kann.

Als Belohnung würde für Klopps Klub die erste Teilnahme am Halbfinale der Champions League seit zehn Jahren warten. Als Belohnung warten weitere große Nächte im Europapokal.