Champions League Überragender Salah bringt Liverpool auf Finalkurs

Die Mohamed-Salah-Festspiele gehen weiter. Zwei Tage, nachdem der Ägypter in England zum Fußballer des Jahres gewählt worden war, führte Salah den FC Liverpool im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals mit zwei Toren und zwei Assists zu einem 5:2 (2:0)-Sieg gegen AS Rom. Roberto Firmino und Sadio Mané erzielten die weiteren Treffer für die Reds.

Die ersten 20 Minuten der Partie gehörten der Roma, die zu Beginn mehr Spielanteile hatte und Liverpool in die eigene Hälfte drängte. Folgerichtig hatten die Gäste die erste Torchance: Aleksandar Kolarov traf mit einem Distanzschuss aber nur die Latte (18. Minute). Zudem verloren die Reds früh Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain, der sich in einem Zweikampf mit Kolarov schwer verletzte und nach längerer Behandlung ausgewechselt werden musste (18.).

Das Spiel drehte sich mit dem ersten gut ausgespielten Liverpool-Konter in der 28. Minute: Mané nahm einen Steilpass von Firmino perfekt mit der Hacke mit, ging allein auf Roma-Keeper Allison zu - und schoss den Ball übers Tor. Es folgten Abschlüsse im Minutentakt durch erneut Mané (29.), Salah (30.) und Firmino (35.).

Zwischenzeitlich bejubelten die Fans an der Anfield Road den vermeintlichen Führungstreffer durch Mané, als der Senegalese eine Hereingabe von Jordan Henderson ins lange Eck schoss, dabei aber knapp im Abseits stand (34.). Dann folgte der erste ganz große Auftritt von Salah: Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte wurde der Ägypter halbrechts im Strafraum angespielt und nutzte den Platz, den ihm die Roma-Verteidiger ließen, zu einem perfekten Schlenzer in den linken Winkel (35.).

AP Jürgen Klopp

Das Team von Trainer Jürgen Klopp ließ nach dem Führungstreffer nicht nach, sondern kam zu weiteren Großchancen: Der aufgerückte Innenverteidiger Dejan Lovren traf per Kopf nach einer Ecke die Latte (38.), Wijnaldum scheiterte nach einem langen Ball von Andrew Robertson an Allison (40.), und ein Schuss von Firmino wurde zur Ecke abgeblockt (43.). Den zweiten Treffer erzielte erneut Salah, der nach einem Konter von Firmino steil geschickt wurde, sich mit gutem Laufweg von seinem Gegenspieler Juan Jesus löste und Allison mit einem gefühlvollen Lupfer keine Chance ließ (45.).

Nach der Pause glänzte Salah zwar nicht mehr als Torschütze, dafür aber als Vorbereiter. Immer wieder kam er ohne Gegenwehr über den rechten Flügel durch. Zuerst bediente er aus abseitsverdächtiger Position Mané, der ins lange Eck traf (56.). Kurz darauf legte der Ägypter von der Grundlinie quer auf Firmino, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (61.).

Das fünfte Tor der Reds war das erste, an dem Salah nicht beteiligt war: Firmino köpfte eine Ecke von James Milner ins lange Eck (69.). Das 5:0 wäre der höchste Halbfinalsieg in der Champions-League-Geschichte gewesen.

Doch in der Schlussphase fand die Roma zurück ins Spiel und wahrte durch zwei späte Treffer die kleine Chance auf den Einzug ins Endspiel. Edin Dzeko erzielte aus kurzer Distanz den ersten Treffer für die Roma, nachdem Lovren einen langen Ball unterschätzt hatte (81.). Kurz darauf verwandelte der eingewechselte Diego Perotti einen Elfmeter, nachdem Milner den Ball im Strafraum an die Hand bekommen hatte (85.).

Der Roma reicht im Rückspiel am 2. Mai (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein 3:0, um doch noch ins Finale einzuziehen. Mit demselben Ergebnis hatte Rom das Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona gewonnen. Das Champions-League-Endspiel findet am 26. Mai in Kiew statt. Am Mittwoch empfängt der FC Bayern im zweiten Halbfinale Real Madrid (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF/Sky).

FC Liverpool - AS Rom 5:2 (2:0)

1:0 Salah (35.)

2:0 Salah (45.)

3:0 Mané (56.)

4:0 Firmino (61.)

5:0 Firmino (69.)

5:1 Dzeko (81.)

5:2 Perotti (85., Handelfmeter)

Liverpool: Karius - Robertson, van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold - Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum) - Mané, Firmino (90.+3 Klavan), Salah (75. Ings)

Rom: Alisson - Jesus (67. Perotti), Manolas, Fazio - Kolarov, Strootman, De Rossi (67. Gonalons), Florenzi - Nainggolan, Ünder (46. Schick) - Dzeko

Zuschauer: 50.685

Schiedsrichter: Felix Brych

Gelbe Karten: Alexander-Arnold, Lovren, Henderson / Jesus, Fazio