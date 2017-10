Champions League Historischer Sieg für Liverpool

Gruppe E

NK Maribor - FC Liverpool 0:7 (0:4)

Nach zwei Unentschieden an den ersten beiden Spieltagen stand die Elf von Jürgen Kopp in Slowenien bereits gehörig unter Druck. Dementsprechend aggressiv und mit hohem Tempo gingen die Reds in die Partie. Gegen überforderte Gastgeber sorgten sie bereits früh für klare Verhältnisse: Roberto Firmino (4. Minute), Philippe Coutinho (13.) und Mohamed Salah (20. + 40.) trafen jeweils nach schnellen Kombinationen der Gäste.

Das muntere Toreschießen ging auch im zweiten Durchgang weiter: Erst traf erneut Firmino per Kopf nach einem Coutinho-Freistoß (53.), bevor Alex Oxlade-Chamberlain (86.) und Trent Alexander-Arnold (90.) den Endstand herstellten. Das 7:0 war zugleich ein historisches Ergebnis: Noch nie konnte eine englische Mannschaft auswärts in der Champions League so hoch gewinnen. Der FC Liverpool rückt mit diesem Kantersieg auf Platz eins der Gruppe E.

Spartak Moskau - FC Sevilla 5:1 (1:1)

Traumabend für Spartak in der Otkrytije-Arena: Gegen den Europa-League-Sieger von 2014, 2015 und 2016 gelang den Russen ein hoher Sieg, mit dem sie auf Platz zwei der Gruppe vorrückten.

Der Niederländer Quincy Promes brachte den Gastgeber in der 18. Minute in Führung, bevor der Ex-Wolfsburger Simon Kajer in der 30. Minute nach einer Standardsituation egalisieren konnte. Ein Geniestreich von Promes sorgte in der 58. Minute für die Führung: Sein toller Pass brachte Lorenzo Melgarejo in Position, der zum 2:1 vollstreckte.

Ein Volleyschuss von Denis Gluschakow (67.) und ein von Luiz Adriano abgeschlossener Konter sorgten für das 4:1, bevor der überragende Promes nach feinem Solo in der 90. Minute für den Schlusspunkt sorgte.

Gruppe F

Manchester City - SSC Neapel 2:1 (2:0)

Drei Spiele, drei Siege - auch in der Champions League läuft es für Pep Guardiola nach Plan. Der Tabellenführer der Premier League ging bereits früh durch Raheem Sterling (9.) und Gabriel Jesus (13.) 2:0 in Führung. Doch auch der Tabellenführer der italienischen Serie A kam zu seinen Chancen: Die beste davon vergab in der 37. Minute der Belgier Dries Mertens, der mit einem Strafstoß an Manchester-Schlussmann Ederson scheiterte.

REUTERS Leroy Sané (r.)

Besser machte es in der 73. Minute sein Teamkollege Amadou Diawara, der den zweiten Elfmeter für die Gäste sicher verwandeln konnte. Mehr wollte nicht mehr gelingen, so blieb es beim 2:1 für Manchester, bei dem die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan (wurde in der 74. Minute eingewechselt) zum Einsatz kamen.

Feyenoord Rotterdam - Schachtar Donezk 1:2 (1:1)

Trotz des frühen Führungstreffers von Steven Berghuis (8.), standen die Niederländer am Ende mit leeren Händen da und sind mit null Punkten aus drei Partien weiterhin Tabellenletzter der Gruppe F.

Dafür sorgte der Brasilianer Bernard, der einen schönen Pass von Fred (24.) und eine butterweiche Flanke von Bohdan Butko (54.) verwerten konnte. Auch eine Gelb-Rote-Karte für Schachtar-Abwehrspieler Yaroslav Rakytskyy (75.) brachte Feyenoord nicht mehr zurück ins Spiel. Die Gäste gehen als Tabellenzweiter in die restlichen Partien der Gruppe F.

Gruppe G

AS Monaco - Besiktas Istanbul 1:2 (1:1)

Der Kolumbianer Falcao brachte den Gastgeber in der 30. Minute in Führung, nachdem er sich gegen Besiktas-Verteidiger Pepe durchsetzte. Die Antwort folgte prompt: Nach einer Flanke von Pepes portugiesischem Landsmann Ricardo Quaresma konnte Cenk Tosun aus fünf Metern zum 1:1 einköpfen.

In der 54. Minute der Siegtreffer für Besiktas: Tolgay Arslan traf zunächst nur den Pfosten, den Abpraller legte Ryan Babel überlegt rüber zu Cenk Tosun, der den Siegtreffer markierte. Besiktas ist mit neun Punkten auf Platz eins der Gruppe G, Monaco bleibt auf dem vierten Rang.

RB Leipzig - FC Porto 3:2 (3:2)

Gruppe H

Real Madrid - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

Nachdem Tottenhams Toptorjäger Harry Kane in der 19. Minute noch an Keylor Navas scheiterte, musste der Real-Schlussmann in der 28. Minute dann doch hinter sich greifen: Einen Ball von Kane bekam der französische Abwehrspieler Raphaël Varane unglücklich an den Fuß, von wo er ins eigene Tor prallte.

Den Ausgleich in einer hochklassigen und rasanten Partie besorgte wieder einmal Cristiano Ronaldo. In der 43. Minute verwandelte er einen an Toni Kroos verursachten Elfmeter sicher zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Madrid dem Siegtreffer näher als der Gast aus England, konnte aber zahlreiche Chancen nicht nutzen. Beide Teams haben nun mit sieben Punkten aus drei Spielen beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Apoel Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)