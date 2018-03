So mühelos wie erwartet hat Liverpool das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Mannschaft von Jürgen Klopp reichte gegen Porto ein 0:0 im heimischen Stadion an der Anfield Road, nachdem das Hinspiel in Portugal 5:0 gewonnen worden war.

Gästetrainer Sérgio Conceição schonte angesichts der aussichtslosen Situation zahlreiche Stammspieler, und so sahen die Zuschauer in Liverpool ein ereignisarmes Spiel. Sadio Mané kam dem Torerfolg am nächsten, als er nach Zuspiel von James Milner den linken Pfosten traf. Die Gäste hatten ihre beste Gelegenheit, als Óliver Torres in der 84. Minute aus wenigen Metern scheiterte.

Für Liverpool ist es die erste Viertelfinalteilnahme in der Champions League seit 2009. Jürgen Klopp stand zuletzt 2014 in der Runde der letzten Acht. Damals scheiterte er mit dem BVB an Real Madrid.

Liverpool - Porto 0:0

Liverpool: Karius - Gomez, Matip, Lovren, Moreno - Can (80. Klavan), Henderson, Milner - Mané (74. Salah), Firmino (62. Ings), Lallana

Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Dalot - Bruno Costa, Oliver Torres, André André (62. Oliveira), Corona - Aboubakar (80. Paciencia), Waris (68. Ricardo Pereira)

Gelbe Karten: Henderson / André André, Dalot

Schiedsrichter: Zwayer