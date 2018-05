Trotz Niederlage in Rom Liverpool folgt Real ins Champions-League-Finale

Der FC Liverpool steht nach einem 2:4 (2:1) gegen die AS Rom als zweiter Finalteilnehmer in der Champions League fest. Das Hinspiel konnte das Team von Jürgen Klopp 5:2 (2:0) für sich entscheiden. Die nötige Differenz von drei Toren konnte die Roma nicht aufholen. Die ersten drei Treffer des Spiels erzielte Liverpool. Nach dem Führungstreffer von Sadio Mané (9. Minute) fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von James Milner (15.). Die weiteren Treffer erzielten Georginio Wijnaldum für die Gäste (26.) sowie Edin Dzeko (52.) und Radja Nainggolan (86., 90.+4 Handelfmeter) für die Roma.

Sadio Mané eröffnete den Torreigen in Rom bereits in der 9. Minute: Nach einem Fehlpass im Mittelfeld durch Roms Nainggolan legte Roberto Firmino für Mané auf, der aus elf Metern ins lange Eck einschob (9.). Wenig später traf Liverpool erneut, diesmal jedoch ins eigene Tor: Dejan Lovren versuchte, einen Kopfball von Roms Stephan El Shaarawy in den Fünfmeterraum zu klären, schoss dabei jedoch seinen Mitspieler Milner an, von dessen Kopf der Ball, unhaltbar für Keeper Loris Karius, im Liverpooler Tor landete (15.).

Wijnaldum brachte die Elf von Jürgen Klopp nach einer Ecke von Milner mit seinem ersten Champions-League-Tor erneut in Führung (25.). Roms Dzeko hatte den Ball zuvor mit dem Kopf unglücklich vor das eigene Tor gelenkt. Die Roma hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, konnten dies jedoch nicht nutzen. Die größte Chance zum Ausgleich hatte El Shaarawy, dessen Schuss aus 22 Metern auf das Liverpooler Tor leicht abgefälscht wurde und den rechten Pfosten traf (34.).

In der zweiten Hälfte schnupperte die Roma an der Sensation. Edin Dzeko (52.) und Nainggolan (86., 90.+4, Handelfmeter) sorgten für drei weitere Treffer. Das Ergebnis reichte jedoch nicht mehr.

Im Endspiel am 26. Mai in Kiew trifft Liverpool auf Real Madrid, das sich im Halbfinale gegen den FC Bayern durchsetzte. Zuletzt konnte der FC Liverpool die Champions League im Jahr 2005 für sich entscheiden. Real wahrt durch den Finaleinzug die Chance, die Champions League zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.

AS Rom - FC Liverpool 4:2 (1:2)

1:0 Mané (9.)

1:1 Milner (15., Handelfmeter)

2:1 Wijnaldum (26.)

2:2 Dzeko (52.)

3:2 Nainggolan (86.)

4:2 Nainggolan (90.+4, Handelfmeter)

Rom: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi (69. Gonalons) - Pellegrini (53. Ünder), Nainggolan - Schick, Dzeko, El Shaarawy (75. Antonucci).

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (90.+2 Clyne), van Dijk, Lovren, Robertson - Henderson - Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino (87. Solanke), Mané (83. Klavan).

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Gelbe Karten: Florenzi, Manolas - Lovren, Robertson, Solanke

Zuschauer: 61.889