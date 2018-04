Liverpools Sieg in Manchester Magical Mistery Tour

Ausgangslage des Spiels: 3:0 im Hinspiel. Das Ding ist durch, oder? Jürgen Klopp, seien wir mal ehrlich.

Ergebnis des Spiels: Das Ding ist durch. Der FC Liverpool gewinnt bei Manchester City 2:1 durch Tore von Mohammad Salah und Roberto Firmino, Gegentor von Gabriel Jesus. Und das hätte nach der ersten Halbzeit keiner für möglich gehalten.

Die erste Hälfte: Spiel auf ein Tor. Auf das des FC Liverpool. Bereits nach zwei Minuten bringt Jesus City in der nachösterlichen Woche in Führung. Danach Angriff auf Angriff des Guardiola-Teams. Der FC Liverpool verhält sich wie ein Weidenbaum, der sich unter dem Sturm wegduckt in der Hoffnung, noch alle Äste zu besitzen, wenn der Wirbelwind sich irgendwann verzogen hat. Die Pause erscheint rettend nah, da stochert Leroy Sané den Ball zum 2:0 ins Tor. Schiedsrichter Mateu Lahoz erkennt ein Abseits, dass außer ihm und seinem Assistenten niemand erkennt. Die Stimmung kocht hoch.

Liverpool bisher mit 101 Pässen - nur 60 fanden einen Mitspieler. Mittelschwere Katastrophe. #MCILIV — Christøpher (@rammc) April 10, 2018

Die zweite Hälfte: Beginnt ohne den City-Trainer. Pep Guardiola hat sich über den Referee so erregt, dass er die zweite Hälfte erhöht von der Tribüne beobachten darf. Und es ist von da an plötzlich so, als sei dem Team sämtliche Inspiration genommen. Der Impulsgeber ist nicht mehr da, der Schwung ist weg, der Sturm ist vorbei, der Weidenbaum schüttelt sich. Salah und Firmino versetzen City den K.o., und irgendwo wird es morgen eine Überschrift geben, die "Livercool" lautet.

Szene des Spiels: Wie der Katalane Guardiola den Schiedsrichter zum Ende der ersten Halbzeit bestürmt, ihn mit einer ganzen Kaskade vernichtender Blicke bedenkt, den Finger demonstrativ auf die Lippen legt - da hätte nicht nur der Schiedsrichter, sondern auch die spanische Zentralregierung Angst bekommen. Eine Szene, die wir in den nächsten Tagen als GIF in allen sozialen Medien herauf- und heruntergezeigt bekommen werden. Aber man darf dem Coach seinen heiligen Zorn nachsehen: Das Aberkennen dieses regulär erzielten Tores hat das Spiel vermutlich mitentschieden.

Tor von Sané regulär, da Ball von Millners Oberschenkel zu ihm kommt. Kontakt davor von Karius, sodass unerheblich, ob bewusste Aktion von Milner. Fehlentscheidung #LIVMCI #SkyCL @CollinasErben @SkySportDE — Lukas Willecke (@LukasWillecke) April 10, 2018

Duell des Spiels: Siehe oben. Guardiola hatte schon vor der Partie über Mateu Lahoz, den er wohl kaum als Landsmann bezeichnen würde, hergezogen. Der Schiedsrichter und der Trainer haben eine Vorgeschichte. Schon in den City-Spielen gegen den SSC Neapel und gegen den AS Monaco hatte sich Guardiola von den Pfiffen Mateus benachteiligt gefühlt.

Wechsel des Spiels: 70 Minuten saß Manchesters Torjäger Sergio Agüero untätig auf der Bank und musste ansehen, wie seine Mitspieler ihre Chancen vergaben. Der Trainer hielt ihn nach einer überstandenen Verletzung noch nicht für bereit. Als er dann endlich mitmachen durfte, war schon alles entschieden.

Klopp des Spiels: Am 9. April vor fünf Jahren hatte Borussia Dortmund unter denkwürdigen Umständen sein Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Malaga gewonnen. Trainer war Jürgen Klopp, und keiner, der dabei war, wird das vergessen. Der 10. April 2018 wird als ähnlicher Feiertag in die Geschichte des FC Liverpool eingehen.

Erkenntnis des Spiels: Vor dem Anpfiff singen die Anhänger von Manchester City das Lied "Hey Jude", bekanntlich einer der großen Hits einer Band, die aus Liverpool stammt. Die Beatles haben auch noch einen anderen Song groß gemacht: Can't buy me Love.

Manchester City - FC Liverpool 1:2 (1:0)

1:0 Jesus (2.)

1:1 Salah (55.)

1:2 Firmino (77.)

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte - Fernandinho - Bernardo Silva (74. Gündogan), De Bruyne, Silva (66. Agüero) - Sterling, Gabriel Jesus, Sané

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Milner - Salah (89. Ings), Roberto Firmino (81. Klavan), Mané Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Bernardo Silva, Ederson - Alexander-Arnold, Mané, Roberto Firmino Zuschauer: 55.000