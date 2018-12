Selten konnte sich Liverpools Mohamed Salah im Duell mit Neapel-Verteidiger Kalidou Koulibaly im entscheidenden Spiel der Gruppe C durchsetzen. Doch in der 35. Minute sprintete der Ägypter seinem Bewacher davon, tunnelte Torwart David Ospina und erzielte das einzige Tor der Partie. Der FC Liverpool ist nach einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Neapel in das Achtelfinale der Königsklasse eingezogen.

Salah war es auch, der nach einer Hereingabe von Jordan Henderson in der 7. Minute die erste große Chance der Partie hatte. Doch obwohl er viel Platz hatte, verstolperte der Stürmer den Ball. Neapel antwortete durch einen Schuss von der Strafraumkante von Marek Hamsik (8.), der das Team von Jürgen Klopp beinahe in Rückstand gebracht hätte.

Die zweite große Chance der ersten Halbzeit hatte Sadio Mané. Doch er stand bei seinem Treffer klar im Abseits (22.). Hässlicher Höhepunkt einer spielerisch schönen ersten Halbzeit war ein Foul von Reds-Verteidiger Virgil van Dijk, der Dries Mertens den Ball zwar abgrätschte, den Belgier jedoch oberhalb des Knöchels traf (13.). Der Niederländer wurde verwarnt, durfte aber weitermachen.

Die Schlussviertelstunde hatte es wieder in sich: Nach einem Tänzchen mit Ospina hatte Salah in der 74. Minute erneut eine gute Chance, konnte den Kolumbianer jedoch nicht überlupfen. Liverpool drückte auf den zweiten Treffer. Doch zunächst scheiterte Mané freistehend (77.), dann verzog van Dijk per Volleyschuss knapp (78.). Auf der Gegenseite schoss José Callejon auf fünf Metern fast unbedrängt über das Tor von Alisson.

In der 87. Minute stand Mané erneut frei vor dem Tor, schoss den Ball jedoch vorbei. Es reichte dennoch zum Sieg, weil Keeper Alisson in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen den eingewechselten Arkadiusz Milik in höchster Not rettete.

FC Liverpool - SSC Neapel 1:0 (1:0)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (90. Lovren), Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner (85. Fabinho) - Salah , Firmino, Mané (79. Keita)

Neapel: Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui (70. Ghoulam) - Ruiz (62. Zielinski), Hamsik, Allan, - Callejón, Insigne, Mertens (67. Milik)

Schiedsrichter: Skomina

Gelbe Karten: van Dijk, Salah / Koulibaly

AFP Trainer Thomas Tuchel (l.) mit seinem Superstar Neymar

Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain 1:3 (0:2)

Im Parallelspiel hat sich Paris Saint-Germain durch einen Erfolg in Belgrad den Sieg in der Gruppe C gesichert. Kylian Mbappé leitete den Erfolg mit einem Sprint über die linke Seite ein, an dessen Ende er dem völlig freistehenden Edinson Cavani in der Mitte die frühe Führung auflegte (9.). Neymar wurde von der zaghaften Belgrader Defensive nicht richtig bedrängt, sodass er noch vor der Pause nach einem ausgiebigen Dribbling auf 2:0 erhöhte (40.).

Nach der Pause kamen die Gastgeber überraschend druckvoll zurück und belohnten sich. Marko Gobeljic traf nach einer Flanke von Milan Rodic mit einem Volleyschuss (56.). Die Hoffnung hielt bis zur 74. Minute, dann stellte Marquinhos mit einem Kopfballtreffer nach einer Freistoßflanke den alten Abstand wieder her.