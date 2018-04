Mit zwei Siegen gegen Manchester City hat der FC Liverpool das Halbfinale der Champions League erreicht. Nach einem 3:0-Sieg an der Anfield Road gewannen die Reds auch in Manchester 2:1 (0:1). In einer dominanten ersten Halbzeit traf City bereits nach zwei Minuten durch Gabriel Jesus und das Comeback schien möglich. In der zweiten Halbzeit drehte Liverpool die Partie durch Treffer von Mohamed Salah (53.) und Roberto Firmino (77.). Das lag auch daran, dass City in der Halbzeit seinen wichtigsten Mann verlor.

Wie Liverpool-Stürmer Salah in der 56. Minute den frei im Strafraum liegenden Ball aufnahm, noch einmal schaute und ihn mit viel Ruhe in das leere Tor von Manchesters Keeper Ederson hob, um seinem Team einen fast uneinholbaren Torvorsprung zu verschaffen, musste City-Trainer Pep Guardiola von der Tribüne mit ansehen. Denn die erste Halbzeit, in der alles danach aussah, als hätte City den deutlichen 3:0-Vorsprung der Reds aus dem Hinspiel noch drehen können, endet mit dem Tribünen-Verweis für Guardiola.

Anlass für die Verbannung war der Ärger des Spaniers über ein nicht gegebenes Tor für sein Team kurz vor der Pause. Nachdem City bereits in der 2. Minute durch Jesus in Führung gegangen war, schnürte das Team die Gäste aus Liverpool in der eigenen Hälfte ein. Zahlreiche Möglichkeiten der Gastgeber konnte das Team von Jürgen Klopp nur mit viel Mühe blocken.

In der 42. Minute sah es danach aus, als würden die Mühen von Guardiolas Team mit dem wichtigen 2:0 vor der Pause belohnt. Doch Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz übersah, dass Liverpools James Milner die Faustabwehr seines Torwarts Loris Karius zum Torschützen Leroy Sané gespielt hatte. So entschied er auf Abseits und es blieb beim 1:0 zur Halbzeit für City. Guardiola schimpfte nach dem Pausenpfiff und flog.

In der zweiten Hälfte verloren die Gastgeber ihre Dominanz. Salahs Treffer war die Folge. Als Roberto Firmino Salah in der 77. Minute das 2:1 nachlegte, war die Partie endgültig entschieden.

Manchester City - FC Liverpool 1:2 (1:0)

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte - Fernandinho - Bernardo Silva (74. Gündogan), De Bruyne, Silva (66. Agüero) - Sterling, Gabriel Jesus, Sané

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Milner - Salah (89. Ings), Roberto Firmino (81. Klavan), Mané

Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Bernardo Silva, Ederson - Alexander-Arnold, Mané, Roberto Firmino

Zuschauer: 55.000