Champions League McKennie sichert Schalke späten Erfolg in Moskau

Der FC Schalke 04 hat in der Champions League seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim russischen Vertreter Lokomotive Moskau gelang dem Team von Trainer Domenico Tedesco ein später 1:0-Erfolg. Weston McKennie traf per Kopf nach einem Eckball (88. Minute). Schalke steht nun zumindest vorübergehend auf Rang eins der Gruppe D, am Abend könnte der Klub noch von Porto oder Galatasaray von der Spitzenposition verdrängt werden.

240 Mal lief Benedikt Höwedes für Schalke 04 in der Bundesliga auf, der Weltmeister von 2014 ist mit 35 absolvierten Champions-League-Partien immer noch Rekordspieler seines Ex-Klubs. Im Trikot von Lokomotive Moskau trat er jetzt erstmals gegen seine ehemaligen Kollegen an. In seiner ersten nennenswerten Aktion sah Höwedes nach einem verlorenen Laufduell mit Breel Embolo die Gelbe Karte (19.).

DPA Benedikt Höwedes (r.) und Schalkes Breel Embolo kämpfen um den Ball

Die erste Großchance der Partie erspielte sich Moskau. Nach einem verunglückten Klärungsversuch von Salif Sané kam Dimitri Barinowv frei zum Schuss, Ralf Fährmann parierte und hatte Glück, dass der zweite Versuch aus kurzer Distanz von Daniel Caligiuri geblockt wurde (27.). Die Schalker wirkten vier Tage nach ideenlos und konnten froh sein, dass es vorerst beim 0:0 blieb.

Auch nach Wiederbeginn enttäuschte der Champions-League-Halbfinalist von 2011 - bis zur 85. Minute. Mark Uth vergab die beste Schalker Chance, als er einen Schuss aus 18 Metern wenige Meter am Tor vorbeischoss. Nur drei Minuten später belohnte sich S04 dann für eine Leistungssteigerung im Laufe der zweiten Hälfte. McKennie erzielte mit seinem Premierentor in der Königsklasse den Siegtreffer (88.).

FC Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1 (0:0)

0:1 McKennie (88.)

Moskau: Guilherme - Ignatjew, Höwedes, Kvirkvelia, Idowu - Krychowiak - Manuel Fernandes, Barinow - Anton Mirantschuk (72. Denisov), Alexej Mirantschuk (83. Zhemaletdinov) - Eder

Schalke: Fährmann - McKennie, Naldo, Salif Sane - Caligiuri, Rudy (55. Bentaleb), Mascarell (46. Serdar), Mendyl - Uth, Embolo (72. Burgstaller), Konoplyanka

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zuschauer: 27.000

Gelbe Karten: Höwedes, Kvirkvelia, Ignatiev - Mascarell, McKennie