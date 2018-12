Schalke in der Champions League Spiel gewonnen, Mendyl verloren

Mit einem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Lokomotive Moskau hat der FC Schalke die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen. Den Siegtreffer erzielte Alessandro Schöpf in der Nachspielzeit (90.+1). Schöpf staubte ab, nachdem Suat Serdar aus kurzer Distanz an Moskaus Schlussmann Guilherme gescheitert war.

Der Erfolg ist gut fürs Selbstbewusstsein, hatte für die Konstellation in der Tabelle aus Schalker Sicht aber keine Auswirkungen. Das Team von Domenico Tedesco stand schon vorher als Gruppenzweiter und damit sicherer Achtelfinalteilnehmer fest. Allerdings wurde der Erfolg von einem Hiobsbotschaft überschattet. Mit Hamza Mendyl hat sich nach Guido Burgstaller, Mark Uth, Breel Embolo, Franco Di Santo und Steven Skrzybski ein weiterer Schalker verletzt.

Außenverteidiger Mendyl wurde in der 12. Minute von Dimitri Barinov auf Höhe der Mittellinie abgegrätscht. Barinov hatte keine Chance auf den Ball und traf nur Mendyls Knöchel. Der Marokkaner ging sofort zu Boden, musste lange behandelt und schließlich ausgewechselt werden. Weil bei Schalke so viele Stürmer fehlen, hatte Trainer Domenico Tedesco Mendyl bei der Niederlage im Derby gegen Borussia Dortmund als zweite Spitze eingewechselt. Sollte der 21-Jährige ebenfalls länger ausfallen, würde auch diese Alternative wegbrechen. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Gegen Moskau brachte Tedesco in der Offensive die Nachwuchskräfte Cedric Teuchert und Benjamin Goller. Sie waren zwar bemüht, konnten sich aber keine echten Chancen erspielen. So blieb das Foul an Mendyl einer der wenigen Aufreger in einer insgesamt ereignisarmen Partie. Durch die Niederlage hat Moskau den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und damit in die Europa League verpasst. Da Galatasaray im Parallelspiel in Istanbul 2:3 (1:2) gegen den FC Porto verlor, hätte Lokomotive mit einem Sieg an den Türken vorbeiziehen können.

Die schönste Szene der Partie auf Schalke hatte es schon vor Anpfiff gegeben, als Benedikt Höwedes und Jefferson Farfán von den Fans gefeiert und verabschiedet wurden. Farfán hatte zwischen 2008 und 2015 für S04 gespielt und steht seit 2017 bei Lokomotive unter Vertrag. Höwedes war seit 2001 in der Schalker Jugend ausgebildet worden und lange Jahre Kapitän der Knappen, bevor er den Verein nach einer Leihe zu Juventus in diesem Jahr in Richtung Moskau verlassen hatte.

Schalke 04 - Lokomotive Moskau 1:0 (0:0)

1:0 Schöpf (90.+1)

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Schöpf, Mascarell, Serdar, Mendyl (16. Baba) - Goller (58. Harit), Teuchert (72. Kutucu), Konoplyanka

Moskau: Guilherme - Ignatiev, Kvirkvelia, Höwedes, Rybus - Denisov - Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Farfán (80. Smolov) - Éder (46. An. Miranchuk)

Zuschauer: 40.000

Schiedsrichter: Anastasios Sidiropoulos

Gelbe Karten: Serdar, Goller, Stambouli / Höwedes, Denisov, Farfán