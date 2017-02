Champions League Sevilla besiegt Leicester knapp

Der FC Sevilla hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor heimischem Publikum 2:1 (1:0) gegen Leicester City durchgesetzt. Pablo Sarabia brachte den amtierenden Europa-League-Sieger in der ersten Halbzeit in Führung (25. Minute), im zweiten Durchgang erhöhte Joaquín Correa (61.) für Sevilla, Jamie Vardy erzielte den Treffer zum 2:1-Endstand (73).

Sevilla war von Beginn an das bessere Team: Ein Schuss von Sarabia landete nur knapp über dem Tor von Leicester-Keeper Kasper Schmeichel (3.). Drei Minuten später war Schmeichel ebenfalls zur Stelle, als er eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Christian Fuchs parierte.

Nach einem weiteren Angriff des Dritten der Primera División wurde Correa im gegnerischen Strafraum von Wes Morgan gefoult. Schiedsrichter Clement Turpin entschied völlig zurecht auf Elfmeter (13.). Correa trat selbst an, doch der Strafstoß war zu unplatziert und halbhoch geschossen, sodass Schmeichel den Ball festhalten konnte (15.).

In Abwesenheit von Cheftrainer Jorge Sampaoli, der in der Gruppenphase gegen Juventus Turin auf die Tribüne geschickt worden und deshalb gegen Leicester gesperrt war, ließ sich Sevilla jedoch nicht beirren und kontrollierte weiter das Spiel: Zunächst hatte Sergio Escudero eine gute Gelegenheit per Flachschuss (22.), drei Minuten später erzielte Sarabia nach schöner Flanke von Escudero die überfällige Führung durch einen wuchtigen Kopfballtreffer.

In der Folge dominierte Sevilla weiter und hatte durch einen Schuss aus der Ferne von Stevan Jovetic (27.) und einen Versuch von Correa (37.) weitere gute Gelegenheiten. Leicester blieb chancenlos, Schmeichel hielt sein Team jedoch in der Partie.

Auch in der zweiten Hälfte war Sevilla spielbestimmend. Die erste Chance hatte jedoch Leicester durch einen Distanzschuss von Wilfred Ndidi. Im direkten Gegenzug traf Sevillas Vitolo aus spitzem Winkel den Pfosten (50.).

Besser machte es wenig später Correa: Nach Vorarbeit von Jovetic schoss der 22 Jahre alte Argentinier den Ball aus zentraler Position über Schmeichel hinweg unter die Latte ins Tor. Die 2:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig.

Leicester kam jedoch völlig überraschend zum Ausgleich: Vardy verwertete eine präzise Hereingabe von Demarai Gray zum 2:1-Endstand. Vitolo hätte kurz vor Schluss auf 3:1 erhöhen können, doch einmal mehr parierte Schmeichel den Kopfball des Spaniers (83.). Auch ein Versuch von Adil Rami landete lediglich an der Latte (88.).

Das Rückspiel in Leicester findet am 14. März (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt.

FC Sevilla - Leicester City 2:1 (1:0)

Tore:

1:0 Sarabia (25.)

2:0 Correa (61.)

2:1 Vardy (73.)

Sevilla: Sergio Rico - Rami , Lenglet (55. Carriço), Escudero - Mariano , N'Zonzi , Sarabia - Vitolo , Nasri - Jovetic , Correa (63. Iborra)

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Albrighton (88. Amartey), Mahrez, Musa (58. Gray) - Vardy

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Zuschauer: 30.000

Gelbe Karten: Escudero, Carriço

Bes. Vorkommnis: Schmeichel hält Foulelfmeter von Correa (15.)