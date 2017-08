Champions League Sevilla zittert sich in die Gruppenphase

Die ersten Gewinner der Champions-League-Qualifikation heißen Celtic Glasgow, FC Sevilla, SSC Neapel, Olympiakos Piräus und NK Maribor. Alle fünf Teams werden am Donnerstag (18 Uhr) dabei sein, wenn in Monaco die Gruppen der Vorrunde ausgelost werden - auch wenn sie unterschiedlich stark um diesen Erfolg bangen mussten.

OGC Nizza - SSC Neapel 0:2 (0:0), nach Hin- und Rückspiel 0:4

DPA José Callejón

Sehr souverän hat es Neapel in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Nach dem 2:0 im Hinspiel dominierte das Team aus der Serie A auch das Rückspiel in Nizza. Die Vorentscheidung fiel kurz nach der Pause, als José Callejón zur Führung traf (48. Minute). Lorenzo Isigne stellte den Endstand her (89.). Neapel hat die Hauptrunde der Königsklasse zum zweiten Mal in Folge erreicht, Nizza verpasste mit Trainer Lucien Favre die erste Teilnahme.

FC Sevilla - Istanbul Basaksehir FK 2:2 (0:1), nach Hin- und Rückspiel 4:3

REUTERS Jubel in Sevilla

In der Nachspielzeit stand Sevilla kurz vor dem Aus: Istanbuls Emre Belözoglu traf mit einem Freistoß den Pfosten, ein drittes Tor hätte den Sieg und die Teilnahme an der Champions League bedeutet. So aber steht Sevilla zum dritten Mal in Folge in der Gruppenphase. Zuvor hatten zwei ehemalige Bundesligaspieler für die ersten beiden Tore gesorgt: Eljero Elia, früher beim Hamburger SV und beim SV Werder Bremen aktiv, traf für Basaksehir zur Führung (17.), Ex-Schalke-Profi Sergio Escudero glich für Sevilla aus (52.). Wissam Ben Yedder drehte das Spiel schließlich zugunsten Sevillas, aber Edin Visa glich wieder aus (83.). Das Tor hätte wegen einer Abseitsposition des Vorlagengebers aber nicht zählen dürfen.

FC Astana - Celtic Glasgow 4:3 (1:1), nach Hin- und Rückspiel 4:8

REUTERS Scott Sinclair

Es war überraschend nah, das Wunder von Astana. Nach dem 0:5 bei Celtic Glasgow stand es in der 69. Minute des zweiten Duells 4:1 für den kasachischen Meister - durch ein Eigentor von Celtics Kristoffer Ajer (26.) sowie Treffer durch Serixan Muschikow (48.) und Patrick Twumasi (49./69.). Scott Sinclair hatte zwischenzeitlich für Glasgow ausgeglichen (34.). Die Gastgeber brauchten dann drei weitere Tore und hatten zahlreiche Großchancen. Aber Olivier Ntcham (80.) und Leigh Griffiths (90.) verkürzten für Celtic, das dennoch eine beeindruckende Serie zu Ende gehen ließ: Der schottische Meister verlor erstmals seit November 2016 (0:2 gegen den FC Barcelona) und nach 41 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage.

HNK Rijeka - Olympiakos Piräus 0:1 (0:1), nach Hin- und Rückspiel 1:3

REUTERS Marko Marin (in rot)

Marko Marin wurde für Olympiakos zum Matchwinner. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach erzielte im Rückspiel gegen Rijeka das einzige Tor für den griechischen Meister (25.). So gewann Piräus auch das Duell in Kroatien und steht in der Gruppenphase der Königsklasse, Rijeka muss in die Europa League.

NK Maribor - Hapoel Beer Sheva 1:0 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 2:2

REUTERS Maribors Marwan Kabha (l.), Hapoels Michael Ohana

Ein Auswärtstor bringt Maribor in die Champions League. Weil der slowenische Meister beim Hinspiel in Israel auf fremdem Platz getroffen hatte, reichte Maribor ein 1:0-Sieg beim Rückspiel im eigenen Stadion und ein Gesamtergebnis von 2:2. Mitja Viler erzielte schon in der 15. Minute den Siegtreffer. Maribors 39 Jahre alter Torwart Jasmin Handanovic rettete sein Team in der 90. Minute noch mit einer Glanzparade. Damit bleibt Beer Sheva die erste Teilnahme an der Königsklasse knapp verwehrt.

So geht es weiter:

Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird die Qualifikationsrunde abgeschlossen. Dann wird die TSG 1899 Hoffenheim versuchen, den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den FC Liverpool an der Anfield Road zu drehen. Außerdem spielen noch:

Sporting Lissabon - Steaua Bukarest (Hinspiel 0:0)

ZSKA Moskau - Young Boys Bern (Hinspiel 1:0 für Moskau)

Apoel Nikosia - Slavia Prag (Hinspiel 2:0 für Nikosia)

FK Karabach Agdam - FC Kopenhagen (Hinspiel 1:0 für Agdam)