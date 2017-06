Champions-League-Finale Juve vs. Real Polizei beschlagnahmt gefälschte Fanartikel in Millionenhöhe

Vor dem Champions-League-Finale zwischen Juventus und Real Madrid hat die italienische Polizei massenweise gefälschte Artikel der Fußballklubs in Turin beschlagnahmt. Bei der Operation "Leggenda" seien mehr als 250.000 Merchandising-Produkte wie etwa T-Shirts sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

Vier Männer wurden wegen des Verkaufs und der Entgegennahme gefälschter Ware angeklagt. Sie sollen ein Netzwerk zwischen den Regionen Piemont, Venetien und Kalabrien geführt haben. Die Artikel, die in der Nähe des Juventus-Stadions hergestellt wurden, hätten einen geschätzten Verkaufswert von rund 2,5 Millionen Euro gehabt, gab die Polizei bekannt.

Juventus und Real Madrid treten am Samstagabend (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky) in Cardiff gegeneinander an.