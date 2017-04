Champions-League-Halbfinalisten Was haben die, was Bayern und Dortmund fehlt?

So unterschiedlich die Vorzeichen des Auscheidens, so unterschiedlich waren auch die Bewertungen der beiden deutschen Teams. Die Münchner suchten die Gründe für das Aus in der Champions League gegen Real Madrid vor allem in Schiedsrichter-Fehlentscheidungen. Bayerns Vorstandschef sprach nach der Pleite in Madrid von "wahnsinniger Wut" und sagte: "Wir sind beschissen worden."

Deutlich mehr Verständnis wurde nachvollziehbarerweise dem Ausscheiden von Borussia Dortmund entgegengebracht. BVB-Trainer Thomas Tuchel verwies in Sachen Kritik zurecht auf das Bombenattentat auf den BVB-Bus: "Man muss aufpassen, dass man diese beiden Spiele nicht zu hoch bewertet und die Leistung der Spieler als alleinigen Maßstab nimmt", sagte Tuchel nach dem Rückspiel in Monaco.

Durch das Aus der beiden deutschen Topteams ist die Bundesliga erstmals seit 2009 nicht im Halbfinale der Champions League vertreten. Bei ihren Analysen können Bayern und Dortmund auch einen Blick auf die verbliebenen Teams in der Champions League werfen. Auf AS Monaco, Real Madrid, Juventus und Atlético Madrid. Jedes dieser Teams besitzt Eigenschaften - oder profitierte von Umständen -, die ihnen einen entscheidenden Vorteil in der Königsklasse verschafften.

Die AS Monaco beispielsweise hat im Gegensatz zu den beiden deutschen Teams in Falcao und Kylian Mbappé zwei Spitzenangreifer , die gesund und in Topform sind. Bayern ist hingegen auf Robert Lewandowski angewiesen, als dieser im Hinspiel ausfiel, bekamen die Münchner Probleme. Dortmund hat für Pierre-Emerick Aubameyang ebenfalls keinen gleichwertigen Ersatz.

Real Madrid hingegen hat die bessere Kaderzusammensetzung. Das Team besteht aus routinierten Superstars wie Toni Kroos, Sergio Ramos und Ronaldo, gleichzeitig schießen aber auch Nachwuchskräfte - wie Marco Asensio am Dienstag - wichtige Tore. Bei Bayern stagnieren die jungen Kräfte wie Joshua Kimmich oder Kingsley Coman, zudem wartet ein größerer Umbruch auf den Rekordmeister. Und dass Dortmunds Kader vor allem aus Talent, weniger aber aus Routine besteht, sagt sogar Tuchel.

Juventus ist taktisch überragend und mannschaftlich disziplinierter als Bayern und Dortmund. Ein Beleg: In zwei Spielen kassierten die Italiener gegen das Barcelona-Sturmtrio Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez kein Tor. Dortmund hingegen hat seine Defensivschwäche in dieser Saison einige Male unter Beweis gestellt, auch die Münchner zeigten gegen Real in beiden Spielen massive Ordnungsprobleme, als sie durch Platzverweise in Unterzahl gerieten.

Bliebe noch Atlético Madrid. Ganz so überragend wie in den vergangenen Jahren ist das Team von Diego Simeone nicht mehr, doch in diesem Jahr hatten sie etwas, was zum Beispiel die Bayern nicht hatten: Losglück. Arsenal im Achtelfinale war zwar noch nicht die ganz große Herausforderung für die Münchner, Real im Viertelfinale hingegen schon. Atléticos Gegner in der K.o.-Runde: Bayer Leverkusen und Leicester City.

Losglück ist natürlich nichts, was Bayern oder Dortmund beeinflussen können. Taktische Disziplin und Kaderzusammensetzungen hingegen schon.