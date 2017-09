Champions League Liverpool weiter sieglos, Kane mit Hattrick

Gruppe E



Spartak Moskau - FC Liverpool 1:1 (1:1)

Jürgen Klopp wartet mit dem FC Liverpool weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison. In Moskau reichte es nur zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Spartak. Gegen defensiv stehende Russen, fand Liverpool zu wenig Lösungen und geriet sogar in Rückstand: Fernando verwandelte einen direkten Freistoß aus knapp zwanzig Metern - auch weil Torhüter Loris Karius nicht gut aussah (23. Minute).

Nur acht Minuten später glich Felipe Coutinho aus (31.). Nach einem Doppelpass mit Sadio Mané stieß der Brasilianer in den Strafraum und wuchtete den Ball aus halblinker Position ins Netz - ein verdienter Ausgleich. Zu mehr reichte es nicht, weil Liverpool vor allem in der Schlussphase seine Chancen nicht nutzte.

FC Sevilla - NK Maribor 3:0 (2:0)

Die Tabellenführung in der Gruppe E hat sich vorerst der FC Sevilla gesichert. Nach dem Unentschieden gegen Liverpool am ersten Spieltag, gewannen die Spanier nun deutlich 3:0 (2:0) gegen den slowenischen Meister. Zum Matchwinner avancierte Stürmer Wissam Ben Yedder, der Maribor mit drei Treffern (27., 38., 83.), darunter ein Foulelfmeter, quasi im Alleingang besiegte.

Gruppe F

Manchester City - Schachtar Donezk 2:0 (0:0)

Auch Manchester City bleibt in der Erfolgsspur: Durch ein 2:0 (0:0) gegen Donezk führt der Klub von Trainer Pep Guardiola die Gruppe F an. Trotz Überlegenheit mussten die Citizens lange auf die Führung warten, die Kevin de Bruyne kurz nach Wiederanpfiff per Schlenzer erzielte. Nationalspieler Leroy Sané spielte von Beginn an und hätte in der 87. Minute für die Entscheidung sorgen können. Doch erst Raheem Sterling erhöhte schließlich auf 2:0 (89.). Ilkay Gündogan, der sich vergangene Woche nach langer Pause erneut verletzt hatte, kam auch noch zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz.

SSC Neapel - Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

Der SSC Neapel hat für den ersten Sieg einer italienischen Mannschaft in dieser Champions-League-Saison gesorgt und Donezk in der Tabelle überholt. Lorenzo Insigne (7.), Dries Mertens (49.) und José Callejon (70.) brachten den Tabellenführer der Serie A mit drei Toren in Führung. Sofyan Amrabat konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. In der 68. Minute hatte Jens Toormstra einen Foulelfemeter für Feyenoord verschossen. Rotterdam bleibt nun nach zwei Spieltagen die einzige sieglose Mannschaft dieser Gruppe.

Gruppe G

AS Monaco - FC Porto 0:3 (0:1)

In der Gruppe von RB Leipzig hat sich der FC Porto durch ein 0:3 (0:1) in Monaco auf den zweiten Platz geschossen. Angreifer Vincent Aboubakar brachte die Portugiesen mit zwei Treffern gegen den Halbfinalisten der vergangenen Saison in Führung (31., 69.). Miguel Layun sorgte für kurz vor Schluss für den Endstand (89.). Leipzig muss nun am kommenden Spieltag gegen Porto gewinnen, um den Konkurrenten um den Achtelfinaleinzug wieder in der Tabelle zu überholen.

Besiktas Istanbul - RB Leipzig 2:0 (2:0)

Gruppe H

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

APOEL Nikosia - Tottenham Hotspur 0:3 (0:1)

Harry Kane hat Tottenham zu einem deutlichen Sieg in Zypern geführt. Allerdings hielt APOEL Nikosia lange Zeit gut dagegen und kam selbst zu klaren Möglichkeiten. Doch aufgrund der drei Treffer von Kane (39., 62., 67.) setzten sich die Londoner am Ende durch. Mit fünf Toren aus zwei Spielern führt Kane nun die Torjägerliste der Champions League an. Tottenham hat nun genau wie Madrid sechs Punkte Vorsprung auf den BVB.