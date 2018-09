Wenn der Gipfel erreicht ist, bleibt nur noch der Abstieg. Inter Mailand stand 2010 ganz oben im europäischen Fußball. Den Champions-League-Sieg, die italienische Meisterschaft, den Pokal - unter der Führung von José Mourinho hatte sich das Team alles geschnappt, das historische Triple gewonnen. Samuel Eto'o stand im Sturm, Wesley Sneijder zauberte dahinter, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Lúcio - was für eine Mannschaft!

Es folgte der Sturz in die internationale Bedeutungslosigkeit. In der Saison 2010/2011 flog Inter im Viertelfinale aus der Champions League - eine 2:5-Demütigung gegen Schalke 04, im Jahr darauf war bereits im Achtelfinale Schluss. Danach konnten sich die Mailänder sechs Saisons hintereinander nicht mehr für die Königsklasse qualifizieren.

Wenn Inter am Dienstag gegen Tottenham in der Königsklasse aufläuft (18.55 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: DAZN), sind fast sieben Jahre seit dem letzten Auftritt in dieser Liga vergangen. Eine lange Zeit, im schnelllebigen Fußballgeschäft fast eine Ewigkeit. Viermal holte Real Madrid in dieser Zeit den Titel, auch die Bayern durften jubeln, ebenso der FC Barcelona.

Tottenham-Coach Pochettino über den Faktor Erfahrung: Kühe, die auf Züge starren

Inter Mailand krebste in diesen Jahren im oberen Mittelfeld der Serie A herum, wurde mal Sechster, mal Neunter, mal Fünfter. Und flog in der Europa League gegen den VfL Wolfsburg raus.

Lukas Podolski war auch mal bei Inter

Mit der Zeit verflog der Glanz immer mehr. Von dem einstigen Starensemble blieb wenig übrig. Man wollte Arturo Vidal, Marcel Sabitzer, Antonio Rüdiger holen, bekam aber keinen. Lukas Podolski war mal hier, aber er war schnell wieder weg. Ein Missverständnis. Auch die Trainerposition bekleidete kaum ein großer Name wie Mourinho mehr: Antonio Conte, Fabio Capello, Guus Hiddink? Abgesagt.

Schlagzeilen machte der Klub zwar immer noch, doch meist waren es finanzielle Angelegenheiten. Inter häufte Schulden an, 140 Millionen Euro in der Saison 2014/2015, immerhin noch 60 Millionen in der darauffolgenden Spielzeit. Der Besitzer Erick Thohir, ein indonesischer Geschäftsmann, ließ sich selten blicken und hatte offensichtlich keine Vision für den Verein.

2016 übernahm dann der chinesische Milliarden-Konzern Suning die Mehrheitsanteile an Inter Mailand. 270 Millionen Euro zahlte das Unternehmen, es war die erste chinesische Übernahme eines großen europäischen Klubs. Suning versprach sich eine gute Rendite, vor allem aber auch ein Schaufenster für das Unternehmen im Westen. Die Ansage der neuen Führung war klar: In die Champions League sollte es gehen, so schnell wie möglich.

"Verrücktes Inter"

Doch der sportliche Erfolg wollte sich nicht von heute auf morgen einstellen, Suning stellte zwar viel Geld zur Verfügung, irritierte aber auch mit der offen zur Schau getragenen Unkenntnis örtlicher Gepflogenheiten. So trennte man sich von Trainer Roberto Mancini, bald darauf auch von seinem Nachfolger Frank de Boer - ohne einen Ersatz in der Hinterhand zu haben. Stattdessen organisierte man ein skurriles Trainer-Casting in einem Hotel.

Die Anhänger des Vereins fanden diese Eskapaden nicht sehr witzig. Im Laufe der Jahre kamen immer weniger Zuschauer ins geschichtsträchtige Giuseppe-Meazza-Stadion, San Siro. "Pazza Inter", heißt die Vereinshymne, "verrücktes Inter". Manchmal ging es jedoch auch für Inter-Verhältnisse ein bisschen zu verrückt zu, eine Episode zwischen Teilen der berüchtigten Ultras und Kapitän und Superstar Mauro Icardi sorgte 2016 für Aufsehen.

REUTERS Mauro Icardi

Der Argentinier hatte in einem Buch von einem Streit berichtet, der losging, als ihm die Fans sein in die Menge geworfenes Shirt zurückfeuerten. Ein hitziges Wortgefecht folgte, in der Kabine warnte man Icardi vor den berüchtigten Fans, doch das machte ihm keine Angst. Er drohte damit, Kriminelle aus der argentinischen Stadt Rosario, aus der er stammt, zu holen, damit diese sich seine Kritiker vornehmen. Am Ende strich Icardi die Passage aus seinem Buch, zahlte eine Strafe, blieb aber Kapitän.

Qualifikation erst am letzten Spieltag

Nun kehrt Inter Mailand auf die große Champions-League-Bühne zurück. Der Verein hatte sich die Teilnahme am letzten Spieltag der vergangenen Saison gesichert, als er dank eines 3:2-Siegs den direkten Konkurrenten Lazio Rom bezwang und sich auf den vierten Platz vorschob. In der laufenden Spielzeit läuft es trotzdem wieder schlecht: Aus den ersten vier Spielen hat Inter nur vier Punkte geholt und steht auf Platz 14.

Die Fans werden sich dennoch über das Spiel auf der großen Bühne freuen. Und da ist ja noch ein weiterer Anlass zur guten Laune: Stadtrivale AC Mailand hat es nur in die Europa League geschafft. Dort trifft Milan am Donnerstag auf den luxemburgischen Klub Düdelingen. Da spielt Inter doch in einer ganz anderen Liga.

