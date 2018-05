Die Antwort war kurz und klar. Nach dem 5:2-Erfolg seines FC Liverpool im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Rom wurde Trainer Jürgen Klopp gefragt, ob er im zweiten Treffen am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Italiens Hauptstadt einen anderen Auftritt des Gegners erwarte. "Yes", sagte Klopp, garniert mit einem gelangweilten Blick und einem Schulterzucken.

Für ihn steht fest, dass der Einzug ins Endspiel noch nicht geschafft ist, trotz der blendenden Ausgangslage. Es scheint für ihn das Selbstverständlichste auf der Welt zu sein, dass seiner Mannschaft ein schwerer Gang bevorsteht im Olympiastadion in Rom, gegen einen Gegner, der nach der Wiederholung der jüngeren Geschichte trachtet. Im Viertelfinale war dem Klub aus Italien eine erstaunliche Verwandlung geglückt. Gegen den FC Barcelona gab es nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel ein 3:0 vor eigenem Publikum. Ein solches Ergebnis würde Rom auch gegen Liverpool zum Weiterkommen reichen.

Ohne das Mittelfeld könnte Salah nicht tun was er tut

Bei Klopps Mannschaft dürften deshalb nicht wie üblich die furiosen Angreifer Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané im Blickpunkt stehen. Stattdessen wird es wohl auf Profis ankommen, die dem Spiel Ordnung geben, die als Wellenbrecher vor der Abwehr gegen die zu erwartenden Angriffe agieren und, wenn sich die Gelegenheit ergibt, schnelle Gegenstöße einleiten. In Rom könnten die Mittelfeld-Arbeiter James Milner und Jordan Henderson ihren großen Auftritt haben. Sie liegen in der Glamour-Wertung zwar deutlich hinter der Sturmreihe, haben zuletzt aber schon gezeigt, wie wichtig sie sind. "Ohne das Mittelfeld könnte Salah nicht tun was er tut", beschrieb "The Times" nach dem 5:2 im Hinspiel die Abhängigkeiten in Liverpools Spiel.

Gerade Milner ist eine interessante Erscheinung. Er entstammt der Nachwuchsabteilung von Leeds United, spielte bei Vereinen wie Swindon Town, Newcastle United oder Aston Villa. Vor drei Jahren wechselte er von Manchester City nach Liverpool. Mit seinen 32 Jahren ist er der einzige Profi in Klopps Stammelf, auf den die Bezeichnung Routinier zutrifft. Er hat eine wenig auffällige Art, auf und neben dem Platz, und wird als "boring Milner" verspottet, als langweiliger Milner. Es gibt auch einen entsprechenden Twitteraccount.

Milners neun Vorlagen sind Champions-League-Rekord

Ein Spieler wie er bekommt keine Schlagzeilen, trotzdem brauchen erfolgreiche Mannschaften Typen dieser Bauart. Zuletzt ist Milner mehrfach über sich hinausgewachsen, im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City und im Hinspiel gegen Rom. "Eine Maschine. Er trotzt der Schwerkraft", urteilte der "Daily Mirror" nach dem 5:2-Erfolg.

Milners Stärken sind seine Leidenschaft und sein Kampfgeist. Gleichzeitig verfügt er über Ruhe und Abgeklärtheit. Doch es wäre nicht richtig, ihn darauf zu reduzieren. Gegen Rom bereitete er schon das neunte Tor in dieser Saison in der Champions League vor. So viele Vorlagen leistete überhaupt noch kein Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Er überholte damit Wayne Rooney und Neymar. "Du hast diese ganzen Weltklasse-Spieler. Und der Mann mit den meisten Assists ist James Milner. Das ist wirklich cool", sagt Klopp. Er könnte auch sagen: vollkommen irre.

REUTERS Jordan Henderson (l.), Jürgen Klopp

Sein Kapitän Henderson stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik , was auch damit zu tun hatte, dass er als Spielführer ein schweres Amt zu erfüllen hat. Die Armbinde bringt ihm automatisch Vergleiche mit Liverpool-Legenden wie Graeme Souness, Alan Hansen oder Steven Gerrard ein, denen er nicht immer standhalten kann. Doch seit Anfang des Jahres und einer überwundenen Muskelverletzung ist Henderson in guter Form und zeigte beim Hinspiel gegen Rom eine der besten Leistungen seiner Karriere. Er fing im Mittelfeld gegnerische Konter ab und gab dem Team Halt mit einem Auftritt, der von der englischen Presse als eines Kapitäns würdig eingestuft wurde.

Bei der Reise in Italiens Hauptstadt steht Liverpool vor einer ähnlichen Aufgabe wie im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Nach einem 3:0 im ersten Treffen sah sich die Mannschaft in der ersten Halbzeit dem Dauerdruck des Gegners ausgesetzt. Doch sie bewältigte die Mission mit Erfolg, hielt den Schaden mit nur einem Gegentor in Grenzen und nutzte die eigenen Chancen nach dem Wechsel ohne Gnade.

Damit das auch in Rom gelingt, kommt es besonders auf Milner und Henderson an. Auf Liverpools Wellenbrecher ohne speziellen Glanz.