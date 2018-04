Klopp gegen Guardiola Der perfekte Gegner

Jürgen Klopp hat nur gescherzt, als er über die Ambitionen seines FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sprach. Doch wenn man sich den Scherz ein bisschen genauer anschaut, enthält er ein großes Stück Wahrheit. "Es wäre cool, die Partie zu elft zu beenden", hat Klopp gesagt.

Um den Scherz zu verstehen, muss man zurückblicken auf den 9. September. Liverpool hielt eine halbe Stunde lang ordentlich mit in Manchester, die Mannschaft trat mutig auf, machte Citys Abwehr Probleme und hatte gute Chancen zur Führung. Doch gegen Ende der ersten Halbzeit sah Liverpools Angreifer Sadio Mané die Rote Karte. In Unterzahl brach das Team zusammen und verlor 0:5.

Zu elft, davon ist Klopp überzeugt, hätte Liverpool einen Punkt oder sogar drei Punkte erbeutet, und beim zweiten Treffen in dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften klappte es dann auch mit einem Sieg. Das 4:3 an der Anfield Road im Januar war nicht nur das spektakulärste Spiel der Premier League in der laufenden Spielzeit, sondern stellt auch die bislang einzige Niederlage für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola dar.

Klopp besitzt geeignetes Gegenmittel für Guardiolas Fußball

Manchester City dominiert den Betrieb in der Liga nach Belieben, kann am Wochenende mit einem Sieg im Stadtderby gegen Manchester United Meister werden, sieben Spieltage vor Schluss, und hat 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Liverpool. Doch es stimmt: Wenn Klopps Mannschaft davon absieht, sich mit Platzverweisen selbst zu schwächen, kann sie City schlagen, als vielleicht einziges Team in England, und ist im Kampf um den Einzug ins Halbfinale der Champions League nicht chancenlos.

Es sprechen viele Indizien dafür, dass Klopp das geeignete Gegenmittel für Guardiolas Fußball besitzt. Aus den bislang zwölf Duellen der beiden Trainer - die Begegnungen aus vergangenen Bundesliga-Tagen eingerechnet - holte Klopp sechs Siege, so viele wie kein anderer Kollege gegen Guardiola. In der Premier League trafen die beiden Übungsleiter viermal aufeinander, Liverpool verlor davon nur die Partie im September.

DPA Liverpool-Star Mohamed Salah

Dass Klopps Team eine Art Angstgegner für City ist, hängt mit der Herangehensweise der beiden Trainer zusammen. Für Guardiolas dominantes Ballbesitzspiel muss die Abwehr weit aufrücken. Die Außenverteidiger werden oft zu Außenstürmern. Liverpool ist unter seinem deutschen Coach auf schnelle Gegenangriffe spezialisiert und verfügt dank der rasend schnellen Angreifer Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah, dem Toptorjäger der Premier League, über genug Tempo, um den Platz hinter Citys Abwehr zu nutzen.

Guardiola gesteht sogar, dass seine Mannschaft der ideale Gegner für Liverpool ist. "Unser Spiel ist perfekt für Liverpool. Die Mannschaft kann wie kein anderes Team der Welt in die Räume stoßen. Das weiß ich", sagt er.

Klopp hat Vollgasfußball nach England importiert

Und, noch ein Unterschied zu vielen anderen Gegnern: sie macht das auch. Klopp hat seinen Vollgasfußball nach England importiert. Er verlangt von seiner Elf, mutig zu spielen, die Kontrahenten zu attackieren und Fehler zu erzwingen. City dagegen ist es in dieser Saison gewohnt, dass sich die Konkurrenz am eigenen Strafraum verschanzt. Mit Liverpools Draufgängerfußball hat die Mannschaft Probleme. Das war im Januar zu besichtigen, beim 4:3 für Klopps Team, das von ungewohnten Aussetzern in Citys Abwehr begünstigt wurde.

John Stones ließ sich von Firmino abschütteln wie ein Anfänger, Nicolás Otamendi vertendelte den Ball gegen Salah, selbst der mit dem Fuß sonst so sichere Torwart Ederson spielte den Ball bei einer Rettungstat vor dem Strafraum zielgenau zum Gegner. Die Partie hat gezeigt, dass die Defensive von Guardiolas Team anfällig ist, wenn man sie unter Druck setzt. Mehr noch: Dass sie davonschwimmen kann wie Treibholz bei schwerer See, wenn der Gegner mit so viel individueller Klasse im Angriff anrückt wie Liverpool.

Natürlich, Manchester City ist Favorit auf das Weiterkommen in der Champions League, das weiß auch Klopp. Doch er sieht keinen Grund, sich zu verstecken. "In einigen Momenten sind wir auf dem gleichen Niveau", sagt er. Er hofft auf möglichst viele solcher Momente. Und natürlich darauf, dass seine Mannschaft zu elft bleibt.