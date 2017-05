Champions League Juventus entzaubert Monaco

Die beeindruckende Serie von Juventus Turin geht weiter. Auch im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals in Monaco kassierte das Team von Trainer Massimiliano Allegri kein Gegentor - im sechsten Spiel in der Königsklasse hintereinander. Weil zudem Gonzalo Higuaín zwei Tore erzielte (29. Minute, 59.), gewann der italienische Rekordmeister 2:0 (1:0). Beide Treffer wurden durch Paulo Dybala eingeleitet und durch Dani Alves vorbereitet.

Auch gegen die offensivstarken Monegassen, die zuvor in vier Champions-League-Spielen in Folge jeweils drei Tore erzielt hatten, stand die Juventus-Defensive über weite Strecken sehr sicher. Ein Endspiel zwischen Real Madrid, das am Vortag klar gegen Atlético gewonnen hatte, und den Turinern ist nun äußerst wahrscheinlich.

Juventus übernahm zu Beginn die Kontrolle, hatte enorm viel Ballbesitz, aber keine echten Torchancen. Eine abgefälschte Hereingabe von Alves landete bei Monacos Torwart Danijel Subasic (10.), wenig später war Alves' Querpass für Higuaín zu ungenau (12.). Nach einer Viertelstunde befreite sich Monaco aus dem Offensivdrang der Gäste und kam zu ersten Möglichkeiten. Kylian Mbappé scheiterte per Kopf (13.) und per Direktabnahme mit dem Fuß (16.) am gut reagierenden Gianluigi Buffon, die Kopfbälle von Radamel Falcao (19.) und Kamil Glik (20.) gingen daneben.

Die erste Großchance des italienischen Rekordmeisters führte zum ersten Tor: Claudio Marchisio und Dybala leiteten sehenswert einen Angriff ein, Alves und Higuaín spielten einen Doppelpass, bevor Alves per Hacke erneut für den Argentinier auflegte. Aus etwa 15 Metern schloss der Angreifer schließlich souverän ins linke untere Eck ab (29.). Ohne weitere große Ereignisse ging das Spiel mit dem 1:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war Monaco die aktivere Mannschaft. Falcao hatte die beste Torchance, er scheiterte aber aus kurzer Distanz und unter Bedrängnis an Buffon (47.). Juve zeigte sich erneut sehr effektiv und traf wieder mit der ersten guten Gelegenheit - durch dieselben Protagonisten: Dybala spielte zu Alves, der eine genaue Flanke auf den zweiten Pfosten schlug, dort schob Higuaín ein (59.).

In der Folge verteidigten die Gäste gut. Monaco kam zwar immer wieder an den Strafraum heran, dann fehlte es aber an Durchschlagskraft. Juventus selbst verzichtete auf weitere große Angriffsbemühungen und ließ damit auch keine Kontermöglichkeiten der Monegassen zu. Buffon lenkte in der 90. Minute noch einen Kopfball von Valère Germain über die Latte. Und so blieb es letztlich bei dem klaren Auswärtssieg.

AS Monaco - Juventus Turin 0:2 (0:1)

0:1 Higuaín (29.)

0:2 Higuaín (59.)

Monaco: Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Silva (81. Touré), Fabinho, Bakayoko (66. Bakayoko), Lemar (67. Germain) - Falcao, Mbappé

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic (89. Lemina), Marchisio (81. Rincón), Sandro - Dybala - Higuaín (77. Cuadrado), Mandzukic

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Fabinho - Bonucci, Chiellini, Marchisio

Zuschauer: 17.000