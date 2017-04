Champions League Juventus schaltet Barcelona aus

Juventus Turin hat sich im Duell gegen den FC Barcelona durchgesetzt und das Halbfinale der Champions League erreicht. Den Italienern reichte nach dem 3:0-Hinspielsieg ein torloses Remis in Barcelona für den Einzug in die Runde der besten vier Teams Europas.

Die Katalanen verpassten nach dem Sensationserfolg gegen Paris St. Germain ein weiteres Fußballwunder. Im Achtelfinale waren die Katalanen nach einem 0:4 im Hinspiel durch ein spektakuläres 6:1 im Rückspiel weitergekommen.

Auch gegen Juve glaubte Barcelona an seine Chance. Im Camp Nou diktierte Barça in den ersten 45 Minuten das Geschehen. Doch der italienische Rekordmeister verteidigte geschickt und ließ nur wenige Tormöglichkeiten zu. Lionel Messi vergab nach Flanke von Jordi Alba aus zwölf Metern (19. Minute) und scheiterte später an Juve-Keeper Gianluigi Buffon (31.). Die Turiner hatten in der 38. Minute die große Chance, ihrerseits in Führung zu gehen. Nach einem schönen Zuspiel von Miralem Pjanic versuchte es Gonzalo Higuaín mit einer Direktabnahme, die ter Stegen allerdings parieren konnte.

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer weiter ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Spiel. Juve agierte allerdings weiter souverän in der Defensive. Messi schoss nach einem Eckball aus kurzer Distanz über das Tor (66.). Den erhofften Doppelpack, um damit die 500-Tore-Marke für Barcelona zu knacken, verpasste der fünfmalige Weltfußballer ebenso wie sein Team das Halbfinale.

Eine Viertelstunde vor Schluss nahm Juve-Coach Massimiliano Allegri Stürmerstar Paulo Dybala vom Feld und verstärkte mit Andrea Barzagli seine Abwehrformation - Barcelona gelang kein Treffer mehr.

Die Halbfinal-Auslosung findet am kommenden Freitag, 21. April um 12 Uhr im schweizerischen Nyon statt. Die Halbfinal-Hinspiele werden am 2. und 3. Mai (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) ausgetragen, eine Woche später finden die Rückspiele statt.

Barcelona - Juventus 0:0



Barcelona: Ter Stegen - Roberto (78. Mascherano), Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic (58. Alcácer), Busquets, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

Juventus: Buffon - Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Cuadrado (84. Lemina), Dybala (75. Barzagli), Mandzukic - Higuaín (88 Asamoah).

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Gelbe Karten: Iniesta, Neymar - Chiellini, Khedira

Zuschauer: 96.290