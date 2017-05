Sieg gegen Monaco Juventus steht im Champions-League-Finale

Wenn am 3. Juni in Cardiff das Endspiel um die Champions League ausgetragen wird, hat Juventus Turin die Chance, zum zweiten Mal in der eigenen Vereinsgeschichte den Titel zu gewinnen. Der italienische Rekordmeister setzte sich im Halbfinale souverän gegen die AS Monaco durch, gewann nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel das Rückspiel 2:1 (2:0). Mario Mandzukic (33. Minute) und Dani Alves (45.) trafen für Juventus, Kylian Mbappé erzielte den Treffer für Monaco (69.).

Die Italiener zeigten über weite Strecken erneut eine beeindruckende Leistung, kassierten in der Champions League aber erstmals nach sechs Spielen ohne Gegentreffer ein Tor. Turins Finalgegner wird im zweiten Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) ermittelt. Real Madrid ist nach dem 3:0-Sieg in Hinspiel klarer Favorit beim Stadtrivalen Atlético.

Monaco begann nach dem deutlichen Rückstand aus dem Hinspiel mutig und spielte von Beginn an offensiv nach vorn. Kylian Mbappé traf bereits nach vier Minuten den Pfosten, die Szene wurde aber wegen Abseits abgepfiffen. In der zehnten Minute musste Juve bereits das erste Mal wechseln: Sami Khedira ging mit einer Muskelverletzung vom Platz, Claudio Marchisio ersetzte den Deutschen.

Aber nach Monacos guter Anfangsphase übernahm nun Juventus die Kontrolle, dominierte den Gegner und kam zu zahlreichen gefährlichen Torchancen: Gonzalo Higuaín scheiterte mit einem Lupfer (22.), Monacos Torwart Danijel Subasic parierte gegen Mandzukic (25.) und der Schuss von Miralem Pjanic wurde geblockt (28.). Wenig später fiel der Treffer zur verdienten Führung - und wie schon im Hinspiel kam die Vorlage von Alves: Er brachte eine präzise Flanke scharf in den Strafraum, Mandzukic scheiterte per Kopf erst noch an Subasic, traf dann aber mit dem Nachschuss (33.).

Glik und Mandzukic können Rot sehen

Subasic verhinderte in der Folge gegen Mandzukic (37.) und Dybala (44.) das zweite Gegentor - und legte es dann kurz vor der Pause doch unfreiwillig auf: Der AS-Keeper faustete den Ball aus dem Strafraum, für Alves war das aber nicht weit genug. Der Brasilianer erzielte mit einem direkten Volley aus knapp 20 Metern das 2:0 (45.). Von Monaco kam nicht mehr viel, die Gäste hatten in der ersten Hälfte nur zwei Tormöglichkeiten: Giorgio Chiellini lenkte den Ball nach einer guten Hereingabe von Mendy im letzten Moment vor Radamel Falcao Zentimeter neben das Tor (43.), der Versuch von Mbappé ging über die Latte (44.).

Die zweite Hälfte begann ruhig. Juventus spielte kontrolliert und stand gewohnt sicher - zumindest gut 20 Minuten lang. Dann scheiterte Mbappé zunächst an Juve-Torwart Gianluigi Buffon (67.), wenig später erzielte er nach guter Vorarbeit von João Moutinho den Anschlusstreffer (69.).

Dann wurde es hektisch. Kamil Glik stieg dem fallenden Higuaín mit den Stollen aufs Knie. Es hätte Rot geben müssen, stattdessen gab es: nichts. Im Gegenzug spielte Monaco den Ball nicht ins Aus, sondern setzte seinen Konter fort. Diesen unterbrach Mandzukic im Strafraum, in dem er mit dem Ellbogen gegen den eingewechselten Fabinho ausschlug. Auch diese Szene blieb ungeahndet (72.). Klare Torchancen gab es nicht mehr, Juventus brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Juventus Turin - AS Monaco 2:1 (2:0)

1:0 Mandzukic (33.)

2:0 Alves (45.)

2:1 Mbappé (69.)

Juventus: Buffon - Chiellini, Bonucci, Barzagli (85. Benatia) - Sandro, Khedira (10. Marchisio), Pjanic, Alves - Mandzukic, Dybala (54. Cuadrado), Higuaín

Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jermerson - Mendy, (55. Fabinho), Bakayoko (78. Germain), Moutinho, Sidibé - Silva - Mbappé, Falcao

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Gelbe Karten: Falcao, Mendy - Bonucci, Mandzukic

Zuschauer: 41.000