Fußball in England Fünf Gründe für Leicesters Absturz

Als Claudio Ranieri Anfang des Jahres vom Fußball-Weltverband Fifa zum Trainer des Jahres 2016 gekürt wurde, war seine Welt und die seines Klubs Leicester City noch einigermaßen in Ordnung. Die Foxes waren in drei Wettbewerben vertreten und der Abstand auf die Abstiegsplätze der Premier League betrug sechs Punkte.

Seitdem hat sich die Krise in Leicester zugespitzt. In der Liga folgten fünf Niederlagen in Serie ohne eigenen Torerfolg. Im FA Cup quälte sich Ranieris Mannschaft gegen Zweitligist Derby County über zwei Spiele ins Achtelfinale, um dann gegen Drittligist FC Millwall auszuscheiden. Und nun geht es in der Champions League - was ja die Belohnung für die Titel-Sensation der vergangenen Saison ist - gegen den FC Sevilla (20.45 Uhr High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky). In der derzeitigen Verfassung ist ein Weiterkommen nur schwer vorstellbar.

Doch was ist passiert beim englischen Meister, dessen Leistung von vielen als eine der größten Sensationen überhaupt im Sport gefeiert wurde? Auch SPIEGEL ONLINE fragte vor einem Jahr, wie Leicesters Erfolg zu erklären sei. Die damals genannten fünf Gründe helfen nun auch, Leicesters Misserfolg einzuordnen:

1. Es gibt wieder eine überragende Mannschaft in der Premier League

Vor einem Jahr hatte Leicester nach 25 Spieltagen 53 Punkte gesammelt, das würde aktuell zu Platz zwei reichen. Der FC Chelsea hat allerdings schon 60 Punkte, eine erneute Meisterschaft wäre wohl nicht zu schaffen. Das war ohnehin nicht der Anspruch, aber die Spitze der Premier League ist insgesamt wieder enger zusammengerückt - das Rennen um die drei Champions-League-Plätze hinter Chelsea ist extrem spannend. Für Leicester bedeutet das: Aus bisher acht Spielen gegen die großen sechs Klubs der Premier League holten die Foxes fünf Punkte (in der vergangenen Saison waren es 17 Zähler aus zwölf Partien).

2. Leicester hat viel mehr Pflichtspiele als vergangene Saison

Auch in der Bundesliga gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Mannschaften, die nach überraschendem Einzug in den Europapokal im Folgejahr mit Problemen zu kämpfen hatten. Hertha BSC stieg beispielsweise 2010 als Europa-League-Teilnehmer in die zweite Liga ab. Das Stichwort heißt: Doppelbelastung. Leicesters großer Vorteil des Meisterjahrs (bis zu 21 Pflichtspiele weniger als die Konkurrenz), hat sich ins Gegenteil gedreht. Bisher hat Ranieris Team 36 Pflichtspiele absolviert und liegt damit deutlich vor der Konkurrenz im Abstiegskampf.

3. Leicesters Fußball war die Antithese - und funktioniert nicht mehr

In der Meistersaison spielten die Foxes einen Fußballstil, den man eher mit Abstiegskampf assoziieren würde als mit dem Titelrennen: 17 Mannschaften der Liga hatten mehr Ballbesitz als Leicester, zwischenzeitlich wies das Team die schwächste Passquote der Premier League auf. Diese Werte haben sich in der aktuellen Spielzeit tatsächlich kaum geändert. Doch die Anzahl der Schüsse aufs Tor, die Leicester aus seinem Fußball generiert, ist um ein Drittel zurückgegangen. Umschaltfußball mit langen Bällen und Kontern ist eben nicht in sich ein Erfolgsgarant. Sondern nur, wenn er im Detail sehr gut ausgeführt wird.

Dafür stand nicht zuletzt N'Golo Kanté, der den Klub vor der Saison verlassen hat und nach Chelsea wechselte. Er war der Scharnierspieler im Umschaltsystem der Foxes. Zudem haben Leicesters Probleme und Niederlagen in dieser Saison es mit sich gebracht, dass gegnerische Trainer immer mehr Vorlagen dafür haben, wie man die Spielweise der Foxes erfolgreich neutralisiert. Ein variablerer Ansatz würde es viel schwerer machen, Leicester zu "entschlüsseln".

4. Claudio Ranieri passt nicht mehr perfekt zu Leicester City

Hier kommt auch Coach Claudio Ranieri ins Spiel. Der trug, als er von 2000 bis 2004 Chelsea trainierte, in der englischen Presse den Spitznamen "Tinkerman", weil er vermeintlich so viel an seinen Aufstellungen herumflickte. Ganz im Gegensatz zu diesem Image spielte Leicester in der Meistersaison praktisch immer mit demselben Personal und einer 4-4-2-Formation. In der laufenden Hinrunde blieb es konstant beim 4-4-2. Dann reagierte Ranieri auf den Negativlauf mit häufigen Formationswechseln. Ohne Erfolg: Aus den jüngsten sechs Premier-League-Spielen holten die Foxes nur noch einen Punkt.

Anders gesagt: Ein halbes Jahr lang versuchte Ranieri, relativ stur an seinem Konzept festzuhalten, obwohl es nicht mehr so gut lief. Das Resultat war eher enttäuschend. Seitdem versucht Ranieri, mit Umstellungen und Änderungen den Abwärtstrend aufzuhalten. Das Resultat ist katastrophal.

5. Die Fernsehmillionen der Premier League kommen nicht nur der Spitze zugute

Die finanzielle Diskrepanz zwischen Top-Teams und Abstiegskandidaten ist in England bei Weitem nicht so groß wie in anderen europäischen Ligen. Das hat Leicesters Sprung an die Spitze vereinfacht. Es hat aber auch Leicesters Absturz begünstigt. "Es gibt keine Kleinen mehr", diese Fußballphrase stimmt zwar auch in England nicht ganz. Richtig ist aber, dass zumindest ein Klub wie Leicester City keinen riesigen finanziellen Vorsprung vor Abstiegskonkurrenten wie Sunderland oder Swansea City besitzt. Wenn es dann sportlich nicht läuft und auf dem Transfermarkt nicht alles gelingt (Onyinye Ndidi, Islam Slimani), dann gibt es in der Premier League schnell keine einzige Mannschaft mehr, die Leicester sicher hinter sich lassen kann.