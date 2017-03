Champions League Leicester schaltet Sevilla aus

Leicester City ist in seinem ersten Jahr in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen. Der englische Meister setzte sich durch einen 2:0-Heimsieg im Rückspiel gegen den FC Sevilla durch. Wes Morgan (27. Minute) und Marc Albrighton (54.) erzielten die Tore für Leicester, Sevillas Samir Nasri sah in der Schlussphase Gelb-Rot (74.), Steven N'Zonzi scheiterte mit einem Foulelfmeter an Leicester-Keeper Kasper Schmeichel (80.).

Das Hinspiel in Spanien hatte Leicester 1:2 verloren. Der Klub kämpft in der Liga gegen den Abstieg, ist nun aber eins von maximal zwei englischen Teams im Viertelfinale. Am Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) hat Manchester City nach dem 5:3 im Hinspiel gegen Monaco gute Chancen, noch nachzurücken.

Die erste gute Chance des Spiels hatte Sevilla: Nasri schloss aus halbrechter Position ab, aber Schmeichel verhinderte den frühen Rückstand. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes, ereignisarmes Spiel, bevor der Gastgeber in der 27. Minute glücklich in Führung ging: Eine Freistoß-Flanke von der linken Seite prallte vom Oberschenkel von Morgan ins Tor. Leicester stand in der Folge tief, ohne Sevilla gefährlich vors Tor kommen zu lassen.

Gelb-Rot gegen Nasri

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste nochmals den Druck. Aber Leicester stand weiter gut, Sevilla fand keine Lücken, traf dann aber fast aus der Distanz: Der Schuss von Sergio Escudero aus etwa 30 Metern landete an der Unterkante der Latte und sprang dann zurück ins Feld (53.). Und gut eine Minute später stand es 2:0. Eine Kopfballabwehr von Sevillas Adil Rami landete in der Mitte bei Albrighton, der den Ball etwa 15 Meter vor dem Tor annahm und dann in die rechte Ecke abschloss (54.).

Am Spiel änderte sich wenig: Leicester überließ Sevilla den Ball, hielt den Gegner aber auch durch viel Disziplin und enorme Zweikampfstärke vom eigenen Tor fern. Als Ángel Correa dann doch mal zum Abschluss kam, war Schmeichel mit einer guten Parade zur Stelle (73.). Wenig später schwächte Nasri sein Team durch einen Platzverweis. Jamie Vardy schubste den Franzosen leicht, Nasri ließ sich provozieren: Beide Spieler standen Kopf an Kopf und deuteten ein Stoßen an. Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien zeigte zweimal Gelb, für Nasri war es allerdings die zweite Verwarnung und musste deshalb vom Platz (74.).

Sein Team bekam trotzdem noch die große Chance zum Anschlusstreffer, der eine Verlängerung bedeutet hätte. Nach einem Foul von Schmeichel an Vitolo gab es Elfmeter für Sevilla. N'Zonzi trat an, scheiterte allerdings mit seinem ganz schwachen Versuch an Schmeichel (80.). Vardy verpasste mit einem Kopfball aus kurzer Distanz noch die Vorentscheidung (86.), dennoch reichte es zum Weiterkommen.

Leicester City - FC Sevilla 2:0 (1:0)

1:0 (27.) Morgan

2:0 (54.) Albrighton

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Mahrez (90. Amartey), Albrighton - Okazaki (64. Slimani), Vardy

Sevilla: Rico - Mercado (46. Mariano), Pareja, Rami - Iborra, N'Zonzi - Sarabia (46. Jovetic), Escudero - Nasri, Vitolo - Ben Yedder (68. Correa)

Gelbe Karten: Ndidi, Mahrez, Vardy - Vitolo

Gelb-Rot: Nasri (74.)

Schiedsrichter: Daniele Orsato