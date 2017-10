Champions League Leipzig gewinnt, Dortmund steht vor dem Aus

RB Leipzig - FC Porto 3:2 (3:2)

Von Beginn an entwickelte sich beim zweiten Leipziger Heimspiel in der Königsklasse eine rasante Partie. Bereits in der 8. Minute durften die Hausherrn erstmals jubeln. Den Fernschuss von Bruma ließ Porto-Torhüter José Sá nach vorne prallen, vom nachsetzenden Jean-Kevin Augustin kam der Ball zu Willi Orban, der aus kurzer Distanz vollenden konnte. Aus dem Nichts in der 18. Minute der Ausgleich: Nach einem langen Einwurf landet der Ball bei Vincent Aboubakar, der aus sechs Metern traf.

Dann der Leipziger Doppelschlag: Nach einem tollen Pass von Marcel Sabitzer behielt erst Emil Forsberg frei vor Sá die Nerven (38.), bevor zwei Minuten später Jean-Kevin Augustin eine Unaufmerksamkeit in der portugiesischen Abwehr nutzen konnte. Noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Iván Marcano (44.), der nach einer Ecke frei im Leipziger Strafraum zum Abschluss kam.

Auch in der zweiten Halbzeit ging es spektakulär und mit viel Offensivdrang auf beiden Seiten weiter, doch trotz mehrerer Chancen, unter anderem durch Naby Keita (67.) und Augustin (73.), sollte kein weiterer Treffer fallen.

Apoel Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Die gegenüber dem Leipzig-Spiel auf fünf Positionen veränderte Dortmunder Elf ging der Tabellensituation entsprechend in die Partie. Sie setzten die Gastgeber direkt unter Druck und kamen bereits in der 4. Minute durch Andrij Jarmolenko zu einer ersten Chance. Ab der 15. Minute war Nikosia dann besser in die Partie und hatte durch eine Direktabnahme von Igor de Camargo (15.) selbst die erste Möglichkeit. Chancen danach: Fehlanzeige. Die Zyprioten verteidigten aufmerksam und der BVB präsentierte sich ohne Finesse im Angriff.

In der 62. Minute der Doppelpatzer von Roman Bürki: Erst spielte er den Ball unbedrängt in die Füße von Lorenzo Ebecilio, dessen harmlosen 16-Meter-Schuss konnte er nicht festhalten. Der lauernde Ex-Dresdner Mickaël Poté umkurvte Bürki und schob problemlos ein. In der 67. Minute glich der BVB im Anschluss an einen Eckball durch einen Kopfball von Sokratis aus. Die beste Chance zum Siegtreffer verpasste Pierre-Emerick Aubameyang in der Nachspielzeit.