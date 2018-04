Liverpools Kantersieg gegen Rom Das Ding ist durch, oder?

Mann des Abends: Mohamed Salah, wie immer. Seit Januar ist er Afrikas Fußballer des Jahres, seit diesem Montag auch in England. Und spätestens nach seinem Führungstreffer im Champions-League-Hinspiel gegen AS Rom ist der Ägypter eine LFC-Klublegende! Anfang März im Ligaspiel gegen Manchester United blieb Salah letztmals in einem Pflichtspiel ohne eigenen Treffer. Beeindruckender als all seine Statistiken (s.u.) waren aber die Selbstverständlichkeit, mit der der Stürmer den Ball zunächst punktgenau in den Winkel platzierte (Foto, 35. Minute), und die Ruhe, mit der er kurz vor der Pause noch einmal nachlegte.

DPA Salah trifft zum 1:0

Ergebnis: Liverpool gewinnt die Neuauflage des Landesmeister-Endspiels von 1984 in einem spektakulären Spiel an der Anfield Road 5:2 (2:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Warmer Empfang: Vor dem Viertelfinal-Hinspiel war der Mannschaftsbus von Manchester City bei der Ankunft an der Anfield Road mit Flaschen beworfen worden. Ein beschämender Vorfall, wie Trainer Jürgen Klopp in einer Botschaft an die Fans der Reds noch einmal betonte: "Bitte zeigt dem Gegner den Respekt, den er verdient." Größere Gegenstände flogen diesmal zwar nicht, durch dichten roten Nebel musste sich der Bus der Römer trotzdem quälen.

Getty Images Liverpool-Fans erwarten den gegnerischen Bus

Die erste Hälfte: Der Tabellendritte der Serie A begann auch beim Tabellendritten der Premier League in der 3-4-3-Grundordnung, die im Rückspiel gegen Barcelona so gut funktioniert hatte. Liverpool überließ dem Gegner zu Beginn den Ball, setzte selbst konsequent auf sein Umschaltspiel und seine drei schnellen Spitzen Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané. Letzterer vergab die beiden ersten großen Chancen der ersten Hälfte (28./29. Minute) leichtfertig - für die Reds war es dennoch der Startschuss.

Drang und Sturm: Eine halbe Stunde lang schien eine gut organisierte Roma alles im Griff zu haben, Aleksandar Kolarov traf nach einem Aussetzer von LFC-Keeper Lorius Karius sogar die Latte (18.), mit Manés Doppelchance aber kippte die erste Hälfte komplett. Neben Salahs zwei Geniestreichen kam Liverpool in diesen 17 Minuten zu weiteren acht (!)Torschüssen.

Die zweite Hälfte: Trainer Klopp freute sich weiter über "ein geiles Spiel", wie er nach dem Abpfiff mehrfach am Sky-Mikrofon sagte. Zunächst. Mané erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (56.), Firmino anschließend gegen hilflose Römer sogar doppelt zum zwischenzeitlichen 5:0. Kurzum: Es war der perfekte Fußballabend für den FC Liverpool - zumindest 80 Minuten lang. Dann verkürzten die Italiener jedoch noch auf 2:5 und hatten sogar noch kleinere Gelegenheiten zu einem dritten Treffer. Pro-Tipp: Jürgen Klopp besser in Interviews nicht fragen, ob "das Ding durch" ist.

Duell der Wunderstürmer: Salah gegen Edin Dzeko. Während der ehemalige Wolfsburger Rom zumindest eine Resthoffnung für das Rückspiel am kommenden Mittwoch eröffnete, erzielte Salah gegen seinen Ex-Klub im 47. Pflichtspiel bereits sein 43. Tor und jagt dem Liverpooler Vereinsrekord von Ian Rush (47 Saisontreffer 1983/1984) nach. Salahs zwei Vorlagen vor dem 3:0 und dem 4:0 bedeuteten zudem seine 55. Torbeteiligung der Spielzeit, nur Barcelonas Lionel Messi kommt auf noch mehr Scorer-Punkte (58). Was ziemlich gut beschreibt, in welchen Dimensionen Salah inzwischen unterwegs ist.

Jubiläum: 150 Spiele? Wirklich schon? Gefühlt ist der Mann doch gerade noch mit dem Laster um den Borsigplatz gefahren.

150 - Jürgen #Klopp sitzt zum 150. Mal in einem Pflichtspiel auf der Bank von @LFC_Deutsch - in seinen bisherigen 149 Pflichtspielen erzielte #Liverpool 302 Tore (im Schnitt mehr als 2 Tore pro Spiel). HeavyMetal. #LFCRoma #LIVROM #UCL pic.twitter.com/spFLg5vrQi — OptaFranz (@OptaFranz) 24. April 2018

Erkenntnis des Abends: Sein Team könne nur das Finale erreichen, wenn es zwei überragende Spiele abliefere, hatte Klopp vor der Partie gesagt. Lange sah es so aus, als könnte eines reichen. Die nachlässigen letzten zehn Minuten sorgen in Kombination mit dem 1:4 der Roma im Hinspiel beim FC Barcelona nun dafür, dass wohl doch ein weiterer starker Auftritt her muss. Ein erneutes 3:0 würde den Römern ja auch diesmal genügen. Das Argument, ein Salah in dieser Form sei genug, zieht sicher nicht. Barça hatte schließlich Messi.

Chances of progressing after result of first leg, based on historic results in all European competitions:



5-0 home win - 100% (132 occasions, never eliminated)

5-2 home win - 82.6% (23 occasions, 4 times eliminated) #LIVROM #LFC #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 24. April 2018

FC Liverpool - AS Rom 5:2 (2:0)

1:0 Salah (35.)

2:0 Salah (45.)

3:0 Mané (56.)

4:0 Firmino (61.)

5:0 Firmino (69.)

5:1 Dzeko (81.)

5:2 Perotti (85., Handelfmeter)

Liverpool: Karius - Robertson, van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold - Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum) - Mané, Firmino (90.+3 Klavan), Salah (75. Ings) Rom: Alisson - Jesus (67. Perotti), Manolas, Fazio - Kolarov, Strootman, De Rossi (67. Gonalons), Florenzi - Nainggolan, Ünder (46. Schick) - Dzeko

Zuschauer: 50.685

Schiedsrichter: Felix Brych

Gelbe Karten: Alexander-Arnold, Lovren, Henderson / Jesus, Fazio