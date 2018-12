Die TSG Hoffenheim hat ihre erste Champions-League-Saison mit einer 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Manchester City beendet. Andrej Kramaric hatte Hoffenheim in Führung gebracht (16.), ehe Leroy Sané (45.+1, 61.) die Partie mit einem Doppelpack drehte. Die TSG gelang in sechs Spielen kein Sieg, damit ist sie in der Rückrunde nicht mehr international vertreten.

Schon vor dem Anpfiff stand fest, dass sich die TSG Hoffenheim nach der Gruppenphase aus der Champions League verabschieden würde. Platz drei, gleichbedeutend mit dem Ticket für die Europa League, war dagegen noch möglich. Hoffenheim musste dafür in Manchester gewinnen und darauf hoffen, dass im Parallelspiel der Gruppe F Olympique Lyon gegen Schachtjor gewinnt.

Tatsächlich übernahm Hoffenheim in Manchester in den ersten Minuten die Kontrolle über das Spiel. Vor allem, wenn Andrej Kramaric an den Ball kam, wurde es gefährlich. Erst setzte dieser einen Schuss aus 18 Metern über das Tor (11.), dann zwang er Ederson zu einer Glanzparade (14.). Als dann Aymeric Laporte Benjamin Hübner foulte, gab es Strafstoß für die TSG. Kramaric trat an - und verwandelte sicher (16.).

Es war jedoch für lange Zeit die letzte Möglichkeit für Hoffenheim. Stattdessen drehte nun Manchester City auf - und die TSG hatte viel Glück, als Gabriel Jesus nach einer Ecke von Leroy Sané an den Pfosten köpfte (19.). In der 33. Minute verhinderte dann erneut Aluminium einen Treffer für City: Nach einem Freistoß von lkay Gündogan war es Hoffenheims Joelinton, der den Ball per Kopf an die Latte des eigenen Tores köpfte. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann wäre in beiden Szenen machtlos gewesen. Und er war es auch, als Sané in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Freistoß direkt verwandelte - Ausgleich, 1:1.

2015 - Leroy Sané is the first German player to score against German opposition in the Champions League since Mesut Özil vs Bayern Munich in October 2015. Beauty. pic.twitter.com/3AoIA3NFah — OptaJoe (@OptaJoe) 12. Dezember 2018

Nach der Pause musste Manchester City trotz guter Möglichkeiten lange auf den Führungstreffer warten - bis Sané seinen zweiten Auftritt an diesem Abend hatte. Nach einem Konter wurde er von Raheem Sterling freigespielt und vollendete trocken zum 2:1-Endstand (61.).

Am Ende stürmte auch Hoffenheims Baumann mit, an der dritten Niederlage im sechsten Gruppenspiel änderte das aber nichts mehr. Und weil sich Schachtjor und Lyon im anderen Spiel 1:1 (1:0) trennten, bleibt die TSG Letzter der Gruppe F. Lyon steht als Zweiter im Achtelfinale, Schachtjor spielt als Dritter künftig in der Europa League.

Manchester City - TSG Hoffenheim 2:1 (1:1)

0:1 Kramaric (16., Foulelfmeter)

1:1 Sané (45.+1)

2:1 Sané (61.)

Manchester: Ederson - Stones (46. Walker), Otamendi, Laporte, Zinchenko (64. Delph) - Bernardo Silva (85. Kompany), Gündogan, Foden - Sterling, L. Sané - Gabriel Jesus

Hoffenheim: Baumann - Brenet, Adams, Hübner - Kaderabek, Geiger (63. Amiri), Schulz - Grillitsch, Bittencourt (70. Belfodil) - Joelinton, Kramaric

Schiedsrichter: Andreas Ekberg

Gelbe Karten: -/ Hübner, Joelinton