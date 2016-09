Champions League Manchester City patzt in Glasgow

Manchester City hat den nächsten Sieg unter Trainer Josep Guardiola verpasst. Gegen Celtic Glasgow kam der Klub nur zu einem 3:3 (2:2). Borussia Mönchengladbachs Gruppengegner tat sich über die gesamte Spielzeit schwer gegen die Schotten, die durch einen Flugkopfball und einen Seitfallzieher von Moussa Dembélé (3. Minute/47.) sowie ein Eigentor von Raheem Sterling (20.) dreimal in Führung gingen. City fand in Person von Fernandinho (12.), Sterling (28.) und Nolito (55.) jedoch jedes Mal eine Antwort.

Der FC Arsenal hat einen souveränen Heimsieg in der Champions League geschafft. Gegen den Schweizer Meister FC Basel gewannen die Londoner 2:0 (2:0). Für den Premier-League-Klub brillierte Theo Walcott (7./26.) mit einem Doppelpack, Mesut Özil und Skhodran Mustafi standen in der Startelf und spielten durch. Arsenal liegt nun mit vier Punkten und schlechterem Torverhältnis auf Platz zwei der Gruppe A hinter Paris St. Germain.

Der französische Meister gewann ohne Kevin Trapp bei Ludogorez Rasgrad 3:1 (1:1). In der Gruppe des FC Bayern München trennten sich FK Rostow und die PSV Eindhoven 2:2 (2:2). Für die Russen waren es die ersten Tore und der erste Punkt in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Der SSC Neapel kam zu einem souveränen 4:2 (1:0) gegen Benfica Lissabon. Besiktas Istanbul trennte sich 1:1 (1:0) von Dynamo Kiew.