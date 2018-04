Es sind zuletzt ein paar Fotos von Pep Guardiola entstanden, auf denen er ganz anders aussieht als gewohnt. Auf denen er den Mund weit aufgerissen und die Augen zusammengepresst hat, auf denen Zorn und Verzweiflung in seinem Gesicht zu erkennen sind.

Einige dieser Bilder hatte die "Times" am Montag auf die Titelseite ihrer Fußball-Beilage gedruckt und dazu in großen Buchstaben die Frage gestellt, die seit knapp einer Woche die Beobachter in England beschäftigt. "What's happening?", lautet sie. Was passiert hier gerade?

Manchester City, Guardiolas Mannschaft, hat bislang eine Saison gespielt, die nahe an der Perfektion ist. Im Grunde steht das Team schon seit Dezember als Meister fest und steuert auf den Rekord für die meisten Punkte und die meisten Tore im Zeitalter der Premier League zu. Doch dann unterlag Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool 0:3 und verlor 2:3 im Stadtderby gegen Manchester United - nach einer 2:0-Führung.

Nun droht das Scheitern im Viertelfinale der Champions League und es gibt plötzlich Zweifel an Guardiola und an seinem Team vor dem Rückspiel gegen Liverpool an diesem Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky).

Schwächen sind kein Zufall

Die englische Presse hat zum Teil einen verheerenden Ruf, was vor allem den Boulevard-Blättern zu verdanken ist. Doch im Getöse von "Sun" oder "Daily Mirror" geht oft unter, dass es viele seriöse Institutionen wie den "Guardian", den "Telegraph" oder die "Times" gibt, die sich durch tiefgründige Analysen und Differenziertheit auszeichnen.

Sie ringen angesichts des merkwürdigen, des nicht vorhersehbaren Einbruchs von Guardiolas Mannschaft in den jüngsten beiden Spielen um einen Mittelweg. Ja, Manchester City hat in dieser Saison neue Maßstäbe gesetzt. Ja, Guardiola hat die Grundlage geschaffen für eine möglicherweise Jahre andauernde Dominanz. Ja, alles schön und gut und bewundernswert. Aber die Schwächen, die sich zuletzt offenbart haben, sind eben auch nicht zu übersehen. Und, so lässt sich die veröffentlichte Meinung zusammenfassen, diese Schwächen sind kein Zufall, sondern folgen einem Muster.

Die "Times" schreibt, dass Guardiolas Team innerhalb von zwei Spielen die Aura der Unbesiegbarkeit verloren habe und leichter aus dem Konzept zu bringen sei als bislang angenommen: "Ohne Ball ist sie anfällig. Sie sieht fehlbar aus - zumindest dann, wenn sie einmal getroffen wurde." Nach Beobachtungen des "Guardian" hat das Team zuletzt "wieder einmal die Neigung gezeigt, unter sehr wenig Druck zusammen zu brechen".

Rätselhafte Leistungsabfälle bei Manchester

Trainer Guardiola gesteht ein strukturelles Problem sogar ein. Er gibt zu, dass seine Mannschaften zu rätselhaften Leistungsabfällen neigen, nicht nur bei Manchester City, sondern auch vorher schon. "Ich habe viele Spiele in der Champions League innerhalb von zehn, 15 Minuten verloren. Vielleicht ist das meine Schuld", sagt er und erinnert an das Halbfinale 2015 mit dem FC Bayern gegen Barcelona, als sein Team durch drei Tore in der letzten Viertelstunde 0:3 unterlag.

Es könnte sein, dass Guardiola in dieser Saison das gleiche Schicksal erlebt wie in seinen drei Jahren in München. Dass er den nationalen Betrieb zwar nach Belieben beherrscht, der Fokus in der öffentlichen Betrachtung gegen Ende der Spielzeit aber auf den wenigen Niederlagen in den wirklich wichtigen Spielen liegt.

Guardiola ist der Auffassung, dass man wirklich große Mannschaften an ihrem Umgang mit Druck erkennen würde, dass wirklich große Mannschaften auch unter Druck so ruhig bleiben würden, als würden sie eine Tasse Kaffee trinken. Wenn das stimmt, dann hat City zuletzt nachgewiesen, noch keine große Mannschaft zu sein. Dann hat City den Kaffee verschüttet und muss irgendwie versuchen, die Sauerei zu bereinigen.

Unterhaltsame Stabilisierung in Liverpool

Die öffentliche Wahrnehmung von Liverpools Trainer Jürgen Klopp lief und läuft entgegengesetzt zur Wahrnehmung Guardiolas. Er hat zu Beginn der Spielzeit viel Kritik bekommen, weil alles darauf hindeutete, dass er auch in seiner dritten Saison im Amt die bekannten Probleme seiner Mannschaft nicht in den Griff bekommen würde, konkret die Schwächen in der Abwehr.

Videoanalyse zu Liverpool-Sieg: "Nicht so gut, wie es aussieht"

Video SPIEGEL ONLINE/ AP

Doch seit dem Jahreswechsel - und der Rekord-Verpflichtung von Innenverteidiger Virgil Van Dijk - macht Liverpool einen stabileren Eindruck. Und das unter Beibehaltung von Klopps Prinzipien. Er hat an seinem angriffslustigen Umschaltfußball festgehalten, er sieht Fußball auch weiterhin als Unterhaltung. Aber eben als Unterhaltung mit Sicherheitsnetz. So gelingen der Mannschaft Pflichtsiege in der Liga mittlerweile genau so wie Gala-Abende im Europapokal.

Während bei Manchester City zum Ende einer herausragenden Saison plötzlich Störgeräusche zu vernehmen sind, hat man bei Liverpool den Eindruck, dass endlich alles zusammen findet: dieser emotionale Trainer und der emotionale Klub, dazu die passende Spielweise, neuerdings gepaart mit einer soliden Abwehr. Während Guardiola plötzlich angezweifelt wird, ist Klopp gerade dabei, Zweifel zu beseitigen.

Sollte Liverpool den Einzug ins Halbfinale der Champions League schaffen und City ausscheiden, würde sich der Trend bestätigen. Auf beiden Seiten.