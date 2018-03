Champions League Manchester City trotz Niederlage weiter

In einer Partie, die nach dem4:0-Sieg Manchesters im Hinspiel nur noch Freundschaftsspielcharakter hatte, verlor die Mannschaft von Pep Guardiola im Etihad Stadium 1:2 (1:1) gegen den FC Basel. Der souveräne Tabellenführer der Premier League hat sich dennoch für das Viertelfinale qualifiziert.

Der Brasilianer Gabriel Jesus brachte die Gastgeber nach einem Sololauf des deutschen Nationalspielers Leroy Sané in der 8. Minute in Führung. Mohamed Elyounoussi glich in der 15. Minute für Basel aus. 18 Minuten vor Spielende sorgte Michael Lang mit einem Schuss ins kurze Eck für den Sieg der Schweizer.

Guardiola hatte seine Elf nach dem deutlichen Erfolg in Basel gleich auf neun Positionen verändert. Der neu in die Mannschaft gerückte U17-Weltmeister Phil Foden ist mit 17 Jahren und 283 Tagen nun der jüngste englische Spieler, der in einem K.o.-Spiel der Champions League zum Einsatz kam.

Manchester City - FC Basel 1:2 (1:1)

1:0 Gabriel Jesus (8.)

1:1 Elyounoussi (17.)

1:2 Lang (72.)

Manchester: Bravo - Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko - Gündogan (66. Díaz), Yaya Touré, Foden (89. Adarabioyo) - Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sané

Basel: Vaclik . Suchy, Frei, Lacroix - Lang, Serey Dié, Zuffi, Blas Riveros - Elyounoussi, Bua (68. Stocker) - Oberlin (74. Van Wolfswinkel)

Schiedsrichter: Královec (Tschechien)

Gelbe Karten: Gabriel Jesus / Lacroix