Champions League Lyon schockiert City - Juventus siegt trotz Ronaldo-Platzverweis

Gruppe F

Manchester City - Olympique Lyon 1:2 (0:2)

Der englische Meister hat einen Fehlstart in der Champions League hingelegt. Den ersten Gegentreffer kassierte Manchester City in der 26. Minute - nach einem Blackout von Fabian Delph. Der Verteidiger verschätzte sich bei einer eigentlich harmlosen Hereingabe, trat am Ball vorbei und Lyons Maxwell Cornet nutzte den Aussetzer zum Führungstor. Für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der die Partie wegen einer Sperre von der Tribüne verfolgte, sollte es aber noch schlechter kommen. Kurz vor der Pause erhöhte Nabil Fekir auf 2:0 (43. Minute).

AP Lyons Maxwel Cornet (rechts)

Dann wurde es wieder spannend: Bernardo Silva verkürzte in der 67. Minute zum 1:2. Die Vorarbeit kam vom eingewechselten Leroy Sané, der am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf stand. Der 22-Jährige war auch danach einer der Aktivsten, doch der Ausgleich gelang ihm und seinen Teamkollegen nicht mehr.

Im zweiten Spiel der Gruppe F trennten sich Schachtjor Donezk und Champions-League-Debütant TSG Hoffenheim 2:2 (1:2). Der Bundesligist ist am 2. Oktober der nächste Gegner von Manchester City, das nach der Auftaktpleite bereits unter Druck steht.

Gruppe G

Real Madrid - AS Rom 3:0 (1:0)

Der Titelverteidiger der Königsklasse gewinnt auch zum Auftakt der neuen Saison. Gegen die Roma erzielte Isco das Führungstor für Real Madrid. Der Spanier traf per direktem Freistoß (45.). Die Italiener, immerhin Halbfinalisten in der Vorsaison, waren bereits vor dem Gegentreffer klar unterlegen und hätten sich über einen höheren Rückstand zur Halbzeit nicht beschweren können. Das 2:0 folgte dann in der zweiten Hälfte: Gareth Bale traf aus spitzem Winkel für das Team von Trainer Julen Lopetegui, dem Nachfolger von Zinédine Zidane. Für die Entscheidung sorgte Lyon-Zugang Mariano Díaz (90.)

Real hat zuletzt dreimal in Serie die Champions League gewonnen. In der neuen Spielzeit muss der Klub allerdings ohne seinen ehemaligen Superstar Cristiano Ronaldo auskommen, der zu Juventus gewechselt ist. Zur Ronaldo-Personalie aber gleich mehr.

Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau 2:2 (2:0)

Im zweiten Spiel der Gruppe G hat der tschechische Meister eine Zwei-Tore-Führung verspielt. Michael Krmencik brachte sein Team mit einem Doppelpack (29./41.) in Führung. Fedor Chalov traf kurz nach dem Seitenwechsel für die Gäste (49.), das 2:2 erzielte Nikola Vlasic per Elfmeter in der Nachspielzeit.

Gruppe H

FC Valencia - Juventus 0:2 (0:1)

Im Mittelpunkt der Partie stand wie erwartet Cristiano Ronaldo, allerdings nicht wegen seiner Tore: Der neue Juventus-Star flog in der 29. Minute wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz. Der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brych hatte dem 33-Jährige die Rote Karte gezeigt, nachdem Ronaldo seinem Gegenspieler Jeison Murillo am Ende eines Zweikampfs in die Harre gegriffen hatte - eine harte Entscheidung. Für den Portugiesen - der das Spielfeld mit Tränen in den Augen verließ -, war es in seinem 154. Champions-League-Spiel der erste Platzverweis.

Ohne Ronaldo und in Unterzahl ging Juventus dennoch in Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Miralem Pjanic einen Elfmeter zum 1:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel kam es zum erneuten Duell zwischen Pjanic und Valencia-Torwart Neto, auch den zweiten Elfmeter verwandelte der Bosnier sicher (50.). Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, auch, weil Juventus-Torwart Wojciech Szczesny in der Nachspielzeit einen Elfmeter abwehrte.

Young Boys Bern - Manchester United 0:3 (0:2)

Keine Überraschung in der Schweiz: Manchester United hat einen souveränen Sieg gegen Bern gefeiert. Der Klub aus der Premier League lag bereits zur Halbzeit 2:0 in Führung, der französische Weltmeister Paul Pogba erzielte beide Treffer (35./43.).

Das Auswärtsspiel beim Schweizer Meister galt wegen des Kunstrasens als unangenehm, doch United hatte keine Probleme und legte nach. Anthony Martial erzielte in der 66. Minute das 3:0. Dadurch geht United mit einer guten Ausgangslage ins zweite Gruppenspiel gegen Valencia.