ManCitys Sieg gegen Barcelona Kaputt gepresst

Ausgangslage: Manchester City, Tabellenführer der Premier League gegen den FC Barcelona, Tabellenzweiter der Primera División. Was so ausgeglichen klingt, war im Hinspiel ein extrem einseitiges Duell. City stand vor dem Rückspiel nur noch einen Punkt vor Gladbach und Rang drei. Trainer Josep Guardiola bezeichnet das erneute Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub daher bereits als Finale. Es gab aber zwei wichtige Unterschiede zum Hinspiel: Diesmal ging es nach Manchester, dort hat City in dieser Saison noch nicht verloren. Und Torjäger Sergio Agüero konnte wieder von Beginn an auflaufen.

Ergebnis: 3:1 für City. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Manchester: Caballero - Zabaleta, Stones, Otamendi, Kolarov - Fernandinho -Sterling, Gündogan, De Bruyne, Silva - Agüero

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne - Busquets, Rakitic, André Gomes - Messi, Suárez, Neymar

Die erste Hälfte: City attackierte zu Beginn früh, war die bessere Mannschaft und hätte nach einem Foul im Strafraum von Samuel Umtiti an Raheem Sterling einen Elfmeter bekommen müssen (12. Minute). Dann war das Team zu naiv: City wurde ausgekontert, Lionel Messi traf zur Führung (20.). Die Guardiola-Elf ließ nun nach, Neymar (34.), André Gomes und Luis Suárez (beide 35.) hätten für Barcelona erhöhen können. Aber diesmal waren es die Gastgeber, die eiskalt zuschlugen: Ilkay Gündogan glich vor der Pause aus (39.), Fernandinho hätte noch nachlegen müssen (42.).

Die zweite Hälfte: Wieder attackierte City früh, wieder brachte das Gefahr: Sterling (47.) und Agüero (48.) hatten Chancen zur Führung. De Bruyne machte es mit einem direkten Freistoß zum 2:1 besser (51.) - unter Mithilfe von Ter Stegen - und hätte später nachlegen können (63., 66.). Gomes traf auf der anderen Seite die Latte (65.). Gündogan machte nach einem schönen Angriff per Abstauber seinen Doppelpack perfekt (75.).

Barcelonas defensive Sorgen: Innenverteidiger Gerard Piqué? Seit dem Hinspiel gegen City verletzt. Sein Ersatz Jérémy Mathieu? Durch das Hinspiel gelb-rot-gesperrt. Linksverteidiger Jordi Alba? Seit dem Hinspiel verletzt. Trainer Luis Enrique musste auf die Hälfte seiner Stammviererkette verzichten. Das machte sich bemerkbar.

Mut zum Risiko: "Was doch der Mensch nicht wagt für den Gewinn", schrieb einst Friedrich Schiller. Und ja: Den FC Barcelona am eigenen Strafraum zu attackieren und ihm so Raum zum Kontern zu geben, erscheint wie ein Himmelfahrtskommando. So fiel dann auch das 1:0, so fiel fast das 2:2. Aber genau auf diese Weise bekam City die Kontrolle über Barça.

Der spanische Meister hatte durch das extreme Pressing große Probleme im Spielaufbau. Der Ball kam zu selten zu Messi, Suárez und Neymar, der verletzte Andrés Iniesta fehlte, um sich Bälle schon tief abzuholen. Durch den hohen Druck ergaben sich auch der Ausgleich und viele weitere gute Gelegenheiten für City. Guardiolas Wagnis, die Gäste-Abwehr ohne deren Chef Piqué so früh zu attackieren, wurde belohnt.

AP Lionel Messi (l.), Neymar

Effektivität in Person: Natürlich könnte hier mal wieder Lionel Messi stehen (sieben Tore in drei Spielen in der laufenden Champions-League-Saison). Aktuell überragt allerdings auch Ilkay Gündogan. Vor seiner Zeit in Manchester hatte der deutsche Nationalspieler in seiner Profilaufbahn zweimal doppelt getroffen, einmal für Nürnberg (Oktober 2010), einmal für den BVB (April 2013). Das gleiche gelang ihm nun in den vergangenen beiden Spielen für City nochmal.

MCI 3-1 FCB (74') -

-Gündogan on his first 8 years as footballer:

2 doubles



-Gündogan on the last 72 hours:

2 doubles — MisterChip (English) (@MisterChiping) 1. November 2016

Erkenntnisse des Spiels: City kann gegen Barcelona doch gewinnen (erstmals im sechsten Anlauf nach fünf Pleiten) - und zu Hause in der Champions League nicht mehr verlieren: siebtes Heimspiel in der Königsklasse ohne Niederlage in Serie, Vereinsrekord.