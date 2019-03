Manchester United hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach einer 0:2-Hinspielniederlage gegen Paris Saint-Germain gewann United das Rückspiel beim französischen Meister dank eines Handelfmeters in der vierten Minute der Nachspielzeit 3:1 (2:1). Den Strafstoß gab Schiedsrichter Damir Skomina erst nach einem Hinweis des Videoassistenten.

In der Anfangsphase war das Team von Thomas Tuchel durch katastrophale individuelle Fehler zweimal in Rückstand geraten. Zunächst spielte Thilo Kehrer einen Rückpass genau in den Lauf von Romelu Lukaku, der Gianluigi Buffon umkurvte und zur Führung für die Gäste einschob (2. Minute). Später patzte Routinier Buffon, als er einen harmlosen Distanzschuss von Marcus Rashford nach vorne abklatschen ließ, sodass Lukaku zu seinem zweiten Tor abstauben konnte (30.).

Zwischenzeitlich hatte Juan Bernat nach schöner Vorarbeit von Kylian Mbappé ausgeglichen (12.). Dabei profitierte Bernat davon, dass United-Verteidiger Eric Bailly zunächst das Abseits aufhob dann seinen Gegenspieler aus den Augen verlor.

In der zweiten Hälfte wäre PSG fast zum Ausgleich gekommen. Doch nach einer schönen Kombination über Marco Verratti und Mbappé stand Ángel di María knapp im Abseits, sodass sein sehenswerter Lupfer über David de Gea nicht mit einem Tor belohnt wurde (55.). In der Schlussphase verstolperte Mbappé eine aussichtsreiche Konterchance, im Nachschuss traf Bernat den linken Außenpfosten (84.).

United, das unter anderem auf den gesperrten Superstar Paul Pogba verzichten musste, fehlte nur ein Tor zum Weiterkommen. Die Red Devils schafften es aber lange nicht, sich Abschlüsse zu erarbeiten - bis zur Nachspielzeit. Nach einem Distanzschuss von Diogo Dalot bekam PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe den Ball an den rechten Unterarm. Schiedsrichter Skomina entschied zunächst auf Eckstoß, schaute sich die Szene dann aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten nochmal an und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Rashford verwandelte sicher (90.+4).

In der Folge lief PSG zwar verzweifelt an, schaffte es aber nicht mehr, das eine Tor zu erzielen, das zum Weiterkommen nötig gewesen wäre. Es ist das zweite Mal in den vergangenen drei Jahren, dass Paris durch eine sensationelle Rückspielniederlage scheitert. In der Saison 2016/17 hatten die Franzosen das Hinspiel gegen den FC Barcelona 4:0 gewonnen und waren nach einer 1:6-Niederlage im Rückspiel ausgeschieden. Zwei Tore fielen in der Nachspielzeit.

Paris Saint-Germain - Manchester United 1:3 (1:2)

0:1 Lukaku (2.)

1:1 Bernat (12.)

1:2 Lukaku (30.)

1:3 Rashford (90.+4)

Paris: Buffon - Kehrer (70. Kehrer), Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Alves (90.+5 Cavani), Draxler (70. Meunier), di María - Mbappé

Manchester: de Gea - Lindelöf, Smalling, Bailly (36. Dalot) - Young (87. Greenwood), Shaw - McTominay, Fred - Pereira (80. Chong) - Rashford, Lukaku

Zuschauer: 46.500

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Gelbe Karten: di María, Parendes / Shaw