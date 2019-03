Weil der FC Barcelona für Auswärtstickets für das Champions-League-Viertelfinale rund 120 Euro haben möchte, hat nun auch Manchester United die Kosten für Tickets der gegnerischen Fans erhöht. Mit der Differenz sollen die eigenen Fans bei ihrer Auswärtsfahrt nach Barcelona subventioniert werden.

United war zuvor darüber informiert worden, dass für die 4.610 Tickets für das Rückspiel im Camp Nou am 16. April (21 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE) Preise von rund 120 Euro pro Karte aufgerufen werden. Wie britische Medien berichten, sind es die teuersten Tickets für ein Spiel von United außerhalb eines Finals. Das Hinspiel findet am 10. April in Manchester statt (21 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE).

"In diesem Fall glauben wir, dass unsere Fans wieder für erhöhte/überhöhte Ticketpreise benutzt werden", schreibt der Klub in einer Mitteilung auf seiner Website.

Bereits in der Vergangenheit hätten spanische Klubs hohe Ticketpreise für Spiele gegen United aufgerufen: "Ähnlich wie gegen Valencia in der Gruppenphase und gegen Sevilla in der vergangenen Saison, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, von Barcelona-Fans das gleiche zu verlangen, was auch Barcelona fordert."

Damit die United-Fans für das Rückspiel umgerechnet rund 85 Euro bezahlen müssen, erhöhte der Klub die Ticketpreise für Barcelona-Fans ebenfalls. "Wir werden die Differenz nutzen, um die Differenz für jeden unserer Auswärtsfans zu subventionieren", schreibt United.

Proteste im Achtelfinale

DPA Bayern-Fans in Liverpool

Im Achtelfinale der Champions League hatte es bereits Proteste von Fans des FC Bayern München gegen teure Ticketpreise gegeben. Im Hinspiel beim FC Liverpool rollten sie einen Banner aus, mit den Worten "The Greed Knows no Limits! Twenty is Plenty" (Die Gier kennt keine Grenzen! 20 ist genug).

Die Tickets hatten bei diesem Duell laut der Fans bei 55 Euro gelegen. Rund 65 Euro weniger als die Ticketpreise, die der FC Barcelona fordert.