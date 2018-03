Manchester United hat den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verpasst. Sevillas Joker Wissam Ben Yedder erzielte beim 2:1 (0:0)-Erfolg im Old Trafford beide Tore für die Gäste. Mit seiner ersten Ballaktion traf Ben Yedder zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 0:1 (74. Minute). Vier Minuten später sorgte er für die Entscheidung (78.). Romelu Lukaku gelang in der Schlussphase eines überwiegend schwachen Spiels nur noch der Anschlusstreffer für United (84.).

Nach dem 0:0 im Hinspiel ging United vorsichtig in die Partie, um möglichst keinen Gegentreffer zu kassieren. Die erste gute Torgelegenheit hatte Manchester in der 38. Minute. Marouane Fellaini scheiterte mit seinem Schuss jedoch an Sevillas Keeper Sergio Rico.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel interessanter: Zunächst hätte Sevilla in Führung gehen können, aber Uniteds Innenverteidiger Eric Bailly grätschte Joaquin Correa den Ball in letzter Sekunde vom Fuß (48.). Vier Minuten später parierte Rico einen Schuss von Jesse Lingard. Als das Spiel schon auf die Verlängerung hinauszulaufen schien, wechselte Sevillas Trainer Vincenzo Montella Ben Yedder ein - und damit den Sieg.

Manchester United - FC Sevilla 1:2 (0:0)

0:1 Ben Yedder (74.)

0:2 Ben Yedder (78.)

1:2 Lukaku (84.)

Manchester: de Gea - Valencia (77. Mata), Smalling, Bailly, Young - Fellaini (60. Pogba), Matic - Lingard (77. Martial), Sánchez, Rashford - Lukaku

Sevilla: Rico - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia, Vázquez (88. Pizarro), Correa (89. Geis), Muriel (72. Ben Yedder)

Gelbe Karten: Rashford / Banega, Ben Yedder, Correa

Schiedsrichter: Makkelie

Zuschauer: 74.909