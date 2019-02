Real Madrid hat das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Ajax Amsterdam 2:1 (0:0) gewonnen. Das erste Tor für die Gäste erzielte nach einer Stunde Karim Benzema (60. Minute), Hakim Ziyech glich für Ajax aus (75.). In der 73. Minute wechselte Santiago Solari Marco Asensio ein, der in der 87. Minute den Siegtreffer für Real erzielte. Der in der K.o.-Phase neu eingeführte Videobeweis hatte zuvor verhindert, dass Amsterdam in der 37. Minute in Führung ging.

Ajax dominierte die Partie in der ersten Hälfte und kam gleich mehrfach zu guten Gelegenheiten. Nach einem Fehler von Reals Linksverteidiger Sergio Reguilón landete der Ball bei Dusan Tadic, der sich gegen Sergio Ramos durchsetzte, mit seinem Schuss jedoch nur den Pfosten traf (26.). Zehn Minuten später tauchte Hakim Ziyech frei vor dem Real-Tor auf, Thibaut Courtois kam ihm jedoch entgegen und konnte den Ball abwehren.

Der erste Treffer fiel in der 37. Minute im Tor. Nach einer Ecke scheiterte Matthijs de Ligt mit einem Kopfball an Courtois, den freien Ball köpfte Nicolás Tagliafico über den Real-Keeper hinweg. Nach Prüfung der Videobilder entschied Schiedsrichter Damir Skomina jedoch, dass Tadic Courtois in abseitsverdächtiger Position behindert habe. Es war eine Premiere in der Königsklasse: Erstmals kam der VAR im Wettbewerb zum Einsatz.

Nach der Pause kamen die Gäste endlich auch zu zwingenderen Gelegenheiten. Eine Ablage von Dani Carvajal an die Strafraumgrenze brachte Benzema jedoch mit zu wenig Präzision auf das Ajax-Tor (51.). Fast im Gegenstoß tauchte David Neres nach einem langen Sprint vor Courtois auf, konnte jedoch mit dem schwachen Fuß nicht platziert abschließen (52.).

Nach einem langen Ball von Reguilón setzte sich Vinicius Júnior auf der linken Seite durch und bediente Benzema in der Mitte. Der Franzose schoss den 1:0-Führungstreffer (60.). Einen Ballverlust von Madrids Lucas Vázquez nutzte Ajax um schnell nach vorn zu spielen und nach Hereingabe von David Neres auf Hakim Ziyech (75.) den Ausgleich zu erzielen.

Madrid erhöhte spät den Druck in der Partie und belohnte sich: Der eingewechselte Asensio kam nach einer Flanke von Carvajal und einer unglücklichen Aktion von Ajax-Keeper André Onana am zweiten Pfosten an den Ball und drehte die Partie wieder zu Gunsten der Gäste (87.).

Ajax Amsterdam - Real Madrid 1:2 (0:0)

0:1 Benzema (60.)

1:1 Ziyech (75.)

1:2 Asensio (87.)

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (73. Dolberg) , van de Beek, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres - Trainer: ten Hag

Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos - Bale (61. Vazquez), Benzema (73. Asensio), Vinícius Júnior (81. Díaz) - Trainer: Solari

Schiedsrichter: Skomina (Slowenien)

Gelbe Karten: Ziyech / Ramos, Regulión, Vazquez

Zuschauer: 52.000