Niederlage gegen Tottenham Dortmund vergibt die Minimalchance aufs Achtelfinale

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel gegen Tottenham Hotspur 1:2 (1:0) verloren und damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Champions League. Zur Pause führte der BVB noch 1:0 durch ein Tor von Pierre-Emerick Aubameyang (31. Minute). In der zweiten Halbzeit nutzten die Londoner die Fehler in der Dormunder Verteidigung aus und drehten das Spiel durch Tore von Harry Kane (49.) und Heung-Min Son (76.).

Dass die Borussia ein Problem mit der Verteidigung hat, war in den letzten Bundesliga-Spielen ziemlich offensichtlich geworden. Das zeigte sich besonders vor der Halbzeit. Dass das Team dennoch mit einer Führung in die Halbzeit ging, hatte es seinem Torwart Roman Bürki zu verdanken. In der einzig wirklichen Druckphase der Gäste hielt er zunächst aus kurzer Distanz gegen Christian Eriksen (40.). Dann fischte er nach der anschließenden Ecke den Kopfball von Eric Dier aus dem Eck (41.).

Zuvor war die Borussia vor allem in der Offensive aktiv. Besonders auffällig präsentierten sich Andriy Yarmolenko und Aubameyang. Beide scheiterten in den ersten zwanzig Minuten noch mit aussichtsreichen Möglichkeiten. Zehn Minuten später machten sie es besser: Mit der Hacke leitete Yarmolenko einen Pass von Raphaël Guerreiro weiter, Aubameyang schob freistehend vor Hugo Lloris ein (31.). Die 1:0-Führung verteidigte der BVB bis zum Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit wurden dann die Dortmunder Defensiv-Probleme noch sichtbarer: Erst verlor Jeremy Toljan den Ball auf der Seite, von wo er über Dele Alli zu Kane gelangte. Der schoss ihn unhaltbar für Bürki flach ins linke Eck (49.). Eine Viertelstunde später spielte Marc Bartra einen Katastrophen-Pass in die Füße von Kane. Zum Glück für den BVB verspielte Tottenham die gute Chance.

Die nächste Lehrstunde folgte in der 76. Minute: Alli tanzte auf dem Flügel mit wenig Mühe Bartra und Mario Götze aus, in der Mitte stand Son völlig frei, um zum 2:1 für die Londoner einzuschieben. Tottenham zeigte sich weiter druckvoller, kam aber zu keinen zählbaren Ergebnissen mehr.

Tottenham zieht mit diesem Ergebnis als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 ein. Für Borussia Dortmund geht es darum, im letzten Gruppenspiel gegen Real Madrid den dritten Platz zu sichern, um in der Europa League weiter zu spielen. Doch zunächst wartet am Wochenende das Revierderby. Schalke 04 gastiert in Dortmund.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 1:2 (1:0)

1:0 Aubameyang (31.)

1:1 Kane (49.)

1:2 Son (76.)

Dortmund: Bürki (90.+2 Weidenfeller) - Toljan, Bartra, Zagadou (78. Toprak), Schmelzer - Weigl - Mario Götze, Kagawa (66. Castro) - Yarmolenko, Aubameyang, Guerreiro

Tottenham: Lloris - Sanchez, Dier, Vertonghen - Aurier, Winks, Eriksen (85. Sissoko), Alli (81. Dembelé), Rose, Son, Kane (86. Llorente)

Gelbe Karte: Schmelzer / -

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Zuschauer: 60.000