Champions-League-Finale Panik bei Public Viewing in Turin - 200 Verletzte

Es war eine Nacht zum Vergessen. In Turin sahen am Samstagabend Zehntausende ihren Heimatclub Juventus gegen Real Madrid in der Champions League deutlich verlieren. Und dann brach auch noch plötzlich Panik aus.

Zahlreiche Fans des italienischen Clubs seien unvermittelt von dem zentralen Platz San Carlo weggerannt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Viele seien im Gedränge gestürzt oder weggerissen worden. Die meisten seien leicht verletzt, vor allem mit Schnittwunden.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2 — calciomercato.it (@calciomercatoit) 3. Juni 2017

Möglicherweise war ein falscher Alarm Ursache für die Panik, so Ansa. Die Turiner Zeitung "La Stampa" berichtete von einer umgefallenen Absperrung, die eventuell die Panik ausgelöst haben könnten. Zeugen hätten auch einen Knall gehört. In anderen Berichten hieß es, jemand habe einen schlechten Scherz gemacht und "Bombe" gerufen. Die Panik sei nach dem dritten Tor für Real Madrid ausgebrochen.

Auf dem Platz waren rund 30.000 Menschen, um das Spiel ihres Heimatclubs zu verfolgen. Juventus verlor das Finale der Champions League gegen Madrid mit 1:4. Die Polizei war vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. "Ich bin erschüttert, es erinnerte an die Katastrophe von Heysel", sagte ein Fan der Ansa. Damals waren bei einem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin im Heysel-Stadion in Brüssel 39 Menschen gestorben.