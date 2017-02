Galaabend von Julian Draxler Paris Saint-Germain zerlegt Barcelona

Paris Saint-Germain steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Der französische Meister gewann gegen den FC Barcelona hochverdient 4:0 (2:0). Lionel Messi tauchte völlig ab, bei PSG glänzten Julian Draxler, Marco Verratti und der zweifache Torschütze Ángel di María.

Die erste gute Gelegenheit des Spiels hatten die Gastgeber. Nach einer langen Verlagerung von Di María nahm Edinson Cavani den Ball in abseitsverdächtiger Position an, sein Schuss wurde von Gerard Piqué geblockt. Den Nachschuss zirkelte Draxler übers rechte Lattenkreuz. Eine weitere Doppelchance gab es nach zehn Minuten, als Marc-André ter Stegen stark gegen Blaise Matuidi parierte und anschließend auch noch einen Schuss von Adrien Rabiot abwehrte.

Dass PSG nach 18 Minuten in Führung ging, war angesichts der großen Überlegenheit nur folgerichtig. Draxler holte an der Strafraumgrenze einen Freistoß gegen Samuel Umtiti heraus. Di María verwandelte mit einem von der Mauer abgefälschten Linksschuss in den rechten Winkel. Erst nach einer knappen halben Stunde hatte Barcelona nach einem Konter seine erste Chance. Neymar spielte den Ball perfekt in den Lauf von André Gomes. Dessen Schuss aus halbrechter Position wurde von Kevin Trapp ans Außennetz gelenkt.

Draxler erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Er selbst hatte Messi im Mittelfeld den Ball abgenommen und Verratti angespielt. Der bediente den Deutschen mit einem tollen Pass erneut, Draxler schloss flach zum zweiten Tor ab (40.).

Wer geglaubt hatte, Barcelona werde in der zweiten Hälfte zurückkommen, sah sich getäuscht. PSG hatte weiter die besseren Chancen und erhöhte nach 55 Minuten sogar auf 3:0. Rabiot und Draxler umspielten Barcelonas Angriffspressing und leiteten einen Konter ein, den Di María mit einem Linksschuss abschloss. Edinson Cavani erzielte nach Anspiel von Thomas Meunier sogar noch das 4:0 (71.). Es war das 34. Saisontor des Stürmers.

Barcelona gelang außer einem Pfostenkopfball von Samuel Umtiti nach einer Ecke nichts mehr. Das Rückspiel im Nou Camp findet am 8. März statt. Barcelona braucht ein Fußballwunder, um das Achtelfinalaus noch abzuwenden.

Paris Saint-Germain - Barcelona 4:0 (2:0)

1:0 di María (18.)

2:0 Draxler (40.)

3:0 di María (55.)

4:0 Cavani (71.)

Paris Saint-Germain: Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti (70. Nkunku), Rabiot, Matuidi - di María (61. Lucas Moura), Cavani, Draxler (86. Pastore)

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - André Gomes (58. Rafinha), Busquets, Iniesta (73. Rakitic) - Messi, Suárez, Neymar

Gelbe Karten: Rabiot / André Gomes, Busquets, Rafinha

Schiedsrichter: Marciniak